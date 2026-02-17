Apple выпустила первую бета‑версию iOS 26.4 для разработчиков: в апдейте — генерация плейлистов по текстовому запросу, видеоподкасты в приложении Podcasts, новые меры защиты от краж и тесты сквозного шифрования RCS‑сообщений. Публичная бета должна появиться через пару недель, а финальная версия ожидается этой весной.

Обновление аккуратно складывает в одну сборку функции из трёх направлений: развлечения (Apple Music, Podcasts), приватность и совместимость (Stolen Device Protection, RCS E2EE) и европейские требования для сторонних аксессуаров. Ниже — полный разбор того, что именно появилось в бете и почему это важно пользователю и экосистеме.

Ключевые нововведения

Playlist Playground — генерация плейлистов по текстовому описанию (25 треков).

Видеоподкасты в Podcasts с потоковым HLS и возможностью загрузки офлайн.

Stolen Device Protection теперь включена по умолчанию.

Тесты end‑to‑end шифрования для RCS — путь к равной защите iPhone ↔ Android.

Европейские опции для сторонних носимых устройств: Notification Forwarding и Proximity Pairing.

Единый хаб Apple Account, Ambient Music‑виджет, обновлённые галереи обоев и циферблатов.

Playlist Playground

Apple Music получает инструмент Playlist Playground: напишите идею, настроение или любой текст — и система автоматически сгенерирует плейлист из 25 песен и предложит название. Есть преднастроенные подсказки вроде «morning coffee music» или «disco songs that defined the 1970s», но можно вводить что угодно и дорабатывать результат дополнительными подсказами, обложкой и описанием.

Это ответ Apple на тренд персонализированной генерации контента: Spotify уже развивает AI‑фичи для подбора треков, а у Apple подход сделан более интегрированным в каталог и интерфейс. Для пользователей это удобно — можно быстро получить плейлист для конкретного случая, но вопрос качества подборок будет решаться массовой практикой и обновлениями модели.

Apple Music

Кроме генерации плейлистов, в Apple Music добавили раздел «Concerts Near You» для поиска концертов и переработали карточки альбомов и плейлистов — теперь артисты и обложки занимают всю страницу. Это знак, что Apple продолжает превращать сервис в унифицированную площадку для прослушивания и событий.





Apple Podcasts

Подкасты научились работать с видео: Apple поддерживает HLS, что даёт авторам больше контроля над форматом и монетизацией, а слушателям — гладкое переключение между просмотром и прослушиванием и загрузку видео для офлайн‑просмотра. Видеоэпизоды интегрируются в существующие рекомендации и разделы каталога.

Stolen Device Protection

Функция защиты от краж, введённая в 2023 году, теперь включена по умолчанию. Она требует дополнительной аутентификации через Face ID или Touch ID для доступа к критичным функциям — Passwords, Lost mode в Find My, покупкам в Safari и пр. Некоторые функции стали недоступны без биометрии, другие получили час задержки.

End-to-end RCS encryption for Messages

Apple тестирует сквозное шифрование RCS в iOS 26.4 вместе с iPadOS 26.4 и macOS Tahoe 26.4. Пока что проверяются шифрованные RCS‑диалоги между iPhone, но цель очевидна: довести безопасность переписки iPhone ↔ Android до уровня iMessage. В чём ключевая техническая деталь — Apple идёт через работу с GSM Association, то есть понадобится координация со стороны операторов и производителей Android‑устройств.

Сообщения с E2EE будут помечены иконкой замка как в iMessage, так и в RCS. Для пользователей это снижение рисков перехвата, однако массовый эффект наступит только после широкого развёртывания и поддержки со стороны Android‑партнёров.

Европейские изменения для сторонних аксессуаров

В бете вернулись функции, предназначенные для ЕС: Notification Forwarding позволит пересылать уведомления с iPhone на сторонние носимые устройства (но только на одно устройство и при условии включения этой опции), а Proximity Pairing даст сторонним аксессуарам упрощённую однотаповую процедуру подключения, похожую на AirPods. Эти шаги явно связаны с требованиями регуляторов и Digital Markets Act.

Ограничение — региональная привязка: пока что такие опции будут работать в пределах ЕС, что раздвигает границы между экосистемами, но при этом оставляет пользователей вне Европы без этих удобств.

Интерфейс, виджеты и сервисы

iOS 26.4 приносит единый хаб Apple Account в App Store и Apple Music, Ambient Music‑виджет для Home и Lock Screen, обновлённые галереи обоев и циферблатов и новый «Urgent» в напоминаниях с отдельной секцией и сигналом тревоги. Freeform Creator Studio открывает доступ подписчикам к премиальному контенту и AI‑инструментам для создания и редактирования изображений.

Всё это — аккуратные улучшения удобства и монетизации сервисов: Apple делает интерфейс более унифицированным и подталкивает к подпискам, одновременно улучшая базовые сценарии использования.

Что дальше

iOS 26.4 выглядит как сборка, в которой Apple тестирует целый ряд тактических ходов: догонять конкурентов в музыкальном AI, закрывать дыры в безопасности и мириться с требованиями регуляторов в ЕС. В ближайшие недели бета расширится на публичных тестировщиков — тогда увидим, насколько стабильно работают новые функции и какие изменения Apple оставит в финальной сборке этой весной.

Если вы используете iPhone регулярно, особенно в связке с Android‑устройствами или сторонними носимыми гаджетами, следите за публичной бетой: именно она покажет, заработают ли RCS E2EE и Notification Forwarding в повседневной жизни.