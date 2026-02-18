Согласно новой утечке из Китая, линейка iPad Pro от Apple может на несколько лет остаться без крупных обновлений. Инсайдер Instant Digital утверждает, что текущие модели iPad Pro 13 и iPad Pro 11 на базе чипа M5 в ближайшее время не получат значимых изменений. Такой сценарий выглядит правдоподобно, поскольку Apple традиционно выдерживает длительные паузы между радикальными обновлениями своих профессиональных планшетов.

Ранее iPad Pro уже переживал два крупных редизайна: в 2018 году с выходом моделей Pro 11 и Pro 12.9, а затем в 2024 году, когда была представлена линейка на базе чипа M4.

По данным источника, на ситуацию влияет сразу несколько факторов, ключевыми из которых являются рост стоимости OLED-панелей и ограниченный рост продаж. Актуальные iPad Pro поколения M5 оснащаются дисплеями Ultra Retina Tandem OLED, в которых используется не один, а два органических светодиодных слоя. Такое решение обеспечивает более высокую яркость и увеличенный срок службы экрана, но при этом существенно повышает его себестоимость.

Кроме того, Apple, как утверждается, не стремится вступать в гонку за ультратонкими рамками вокруг дисплея, в отличие от таких конкурентов, как Samsung и Huawei. С учётом этого следующий апдейт iPad Pro ожидается либо в этом, либо уже в 2027 году, и, скорее всего, он ограничится обновлением процессора после выхода чипов поколения M6.