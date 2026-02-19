Компания AOC подтвердила стоимость и доступность нового игрового OLED-монитора. После презентации модели Q27G4ZDP/WS в Китае в прошлом месяце производитель выпустил для мирового рынка похожую версию в чёрном цвете. Новинка под брендом Gaming получила название Q27G4ZD и, в отличие от китайской модели, не использует WOLED-панель четвёртого поколения.

Вместо этого AOC вернулась к технологии QD-OLED третьего поколения, производимой компанией Samsung Display. В результате AOC Gaming Q27G4ZD во многом повторяет характеристики других 27-дюймовых OLED-мониторов для игр. Он сочетает разрешение 2560 × 1440 пикселей с частотой обновления 280 Гц. Также заявлена пиковая яркость до 1000 нит в HDR-режиме, однако она достигается лишь на 3 процентах площади экрана одновременно.

Монитор обеспечивает время отклика 0,03 мс GtG и поддерживает технологии Adaptive-Sync и Nvidia G-Sync для снижения разрывов изображения в играх. В оснащение входят эргономичная подставка, USB-хаб на четыре порта, разъёмы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, а также крепление VESA 100 × 100 для использования сторонних стоек.

По данным AOC, AOC Gaming Q27G4ZD поступит в продажу до конца текущего месяца Стоимость модели составляет 420 долларов.