В первой бете iOS 26.4 Apple открыла тестирование сквозного шифрования для RCS — но пока только между своими устройствами. Компания предупредила, что функция не попадёт в текущий релиз и не готова к кросс‑платформенному использованию с Android.

Как работает шифрование RCS на iPhone

В описании обновления Apple прямо указывает: в бете доступно тестирование сквозного шифрования RCS, но функция «не будет отправляться в этом релизе» и появится позже в обновлениях iOS, iPadOS, macOS и watchOS. На практике это значит, что владельцы iPhone смогут проверять шифрованные RCS‑разговоры между своими устройствами, но обмен с Android пока не защищён таким способом.

В этой бете доступно тестирование сквозного шифрования RCS. Эта функция не входит в текущий релиз и будет доступна клиентам в будущем обновлении программного обеспечения для iOS, iPadOS, macOS и watchOS. Сквозное шифрование находится в бете и недоступно для всех устройств или операторов. Разговоры, помеченные как зашифрованные, защищены сквозным шифрованием, поэтому сообщения не могут быть прочитаны во время пересылки между устройствами. В этой бете шифрование RCS доступно для тестирования между устройствами Apple и пока не тестируется с другими платформами. Apple — заметки к выпуску iOS 26.4

Что включено в тест: сквозное шифрование RCS внутри экосистемы Apple.

Где будет работать: iOS, iPadOS, macOS и watchOS в будущих обновлениях (не во всех устройствах/операторах).

Ограничение: в этой бете нет совместимости с Android.

Чем это отличается от реализации на Android

Google уже предлагал собственное сквозное шифрование поверх RCS с 2020 года и готовился к переходу на обновлённый стандарт GSMA. Сам стандарт Universal Profile получил поддержку сквозного шифрования около года назад, но переход от спецификации к реальной межплатформенной работе требует согласования между производителями, операторами и сервисами обмена сообщениями.

Apple долго критиковала RCS за отсутствие «сильного» шифрования и только в 2023 году официально объявила о поддержке RCS в iPhone. Логично, что компания сначала тестирует свою реализацию внутри закрытой экосистемы, прежде чем рисковать сложной интеграцией с тысячами Android‑устройств и десятками операторов.

Когда ждать совместимости с Android

Apple говорит о «будущем обновлении», но не даёт сроков. На переход к полноценной межплатформенной защите влияют три фактора: принятие обновлённого стандарта операторами, синхронизация реализации у Google и Apple и практические тесты на совместимость. Возможный сценарий — несколько месяцев закрытого тестирования внутри Apple и отдельные пилоты с операторами, затем постепенное расширение. Но окончательная совместимость останется зависеть от операторов и от того, как быстро обе стороны договорятся о технических деталях и обмене ключами.





Пока пользователям стоит понимать простую вещь: наличие метки «зашифровано» между iPhone — приятно, но реальная безопасность iPhone↔Android появится лишь тогда, когда обе платформы смогут проверить и договориться о единой схеме шифрования. Это не только работа инженеров Apple и Google, но и сетевых операторов, которые по-прежнему играют важную роль в RCS‑экосистеме.