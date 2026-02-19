Dreame представила портативный аккумулятор JP365: суммарная мощность 165W, ёмкость 20 000 мА·ч (номинально 12 000 мА·ч), встроенный выдвижной USB‑C кабель и цветной TFT‑дисплей. Устройство уже появилось на JD.com по цене 399 юаней (примерно $58).

За моделью скрывается прагматичная цель — сделать пауэрбанк, который сможет подзарядить ноутбук и смартфон одновременно, но при этом проходить авиационные ограничения. 72 Вт·ч батареи дают преимущество для путешественников, а встроенный кабель и экран превращают коробочку в удобный инструмент на каждый день.

Технические характеристики Dreame 165W

Модель: JP365

Ёмкость: 20 000 мА·ч, номинальная 12 000 мА·ч (72 Вт·ч)

Максимальная суммарная выходная мощность: 165W (два ноутбука одновременно)

Порты: 2× USB‑C (по 100W каждый), 1× USB‑A (до 30W)

Встроенный выдвижной USB‑C кабель длиной 60 см (поддерживает до 100W)

Поддерживаемые протоколы: PD 3.0, QC 3.0, PPS, UFCS, FCP, AFC

Экран: TFT‑дисплей с процентом заряда, текущей мощностью, оставшимся временем и состоянием батареи; визуальное кольцо активности

Элементы питания: 4× 21700 автомобильного уровня

Охлаждение и безопасность: алюминиевый корпус, AI‑управление температурой с NTC‑датчиком (460 800 проверок в час ≈ 128 в секунду), защита от перезаряда/перетока/короткого замыкания/перегрева

Габариты и вес: 156,05 × 52,8 × 40,8 мм, 505 г

Цвет: Deep Space Gray

Цена и доступность Dreame 165W

Продажи начались на JD.com за 399 юаней — позиционирование явно агрессивное: за сумму ниже $60 Dreame предлагает функциональность, которую у конкурентов обычно продают дороже. Для сравнения, на рынке уже есть пауэрбанки с поддержкой ноутбуков от крупных брендов, но они часто тяжелее, крупнее или дороже при сопоставимой мощности.

Ещё одно конкурентное преимущество — 72 Вт·ч: большинство авиакомпаний позволяет провозить в ручной клади батареи до 100 Вт·ч без дополнительного согласования, значит JP365 под этот лимит попадает. При этом стоит помнить о различии между именуемой ёмкостью 20 000 мА·ч и номинальной 12 000 мА·ч — реальная доступная энергия ниже заявленного «мА·ч», это обычная практика в индустрии из‑за напряжения и преобразования.

Заявленное время полной зарядки — 1 час 50 минут при использовании зарядного устройства от 65W и выше. Быстрая заправка сама по себе становится частью продаваемого опыта: устройство рассчитано не только на отдых и путешествия, но и на тех, кому нужно быстро «подлить» энергию в дороге.





Dreame — бренд, известный прежде всего по бытовой технике, таким как роботы‑пылесосы. Для него пауэрбанк — логичное расширение ассортимента: компании проще использовать существующую дистрибуцию и доверие к дизайну, чем выводить на рынок совершенно новую категорию. Вплоть до того, что демонстрация AI‑контроля температуры и динамического индикатора заряда скорее продаёт ощущение «умной» техники, чем одну лишь емкость.

Вопросы остаются: попадёт ли JP365 в международную розницу, и будет ли Dreame поддерживать послепродажное обслуживание вне Китая. Если да — цена в 399 юаней заставит конкурентов реагировать; если нет — новинка останется выгодным, но локальным решением для китайских покупателей и путешественников, использующих местные магазины.