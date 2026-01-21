По сообщениям инсайдеров, компания Huawei работает над новой парой умных очков с поддержкой искусственного интеллекта, релиз которых может состояться в ближайшем будущем. Ранние утечки уже намекают на возможные сроки запуска и ключевую функцию — встроенный переводчик, предназначенный для преодоления языкового барьера в повседневной жизни.

Как сообщает известный инсайдер Digital Chat Station, новое носимое устройство станет развитием существующей экосистемы AI-очков Huawei и получит более продвинутые функции. Одной из главных новинок станет встроенная система перевода, которая сможет работать напрямую на очках без необходимости использования отдельного приложения на смартфоне для базовых задач. Это позволит пользователям проще общаться на разных языках в режиме реального времени. Подобный функционал уже встречается в других современных умных очках с поддержкой AI-взаимодействий.

Кроме перевода, новые AI-очки Huawei, как ожидается, получат более глубокую интеграцию с экосистемой HyperOS. Сообщается, что устройство сможет делать фотографии и снимать видео, записывать звук, а также воспроизводить музыку через встроенные динамики и микрофоны. Всё это указывает на то, что новинка будет не просто аксессуаром, а многофункциональным гаджетом, сопоставимым по возможностям с Meta* Ray-Ban AI Glasses.

По данным Digital Chat Station, в очках будут использоваться три литиевые батареи, что должно обеспечить баланс между автономностью и весом устройства. Также ожидается несколько цветовых вариантов, включая Streamer Silver, Titanium Silver Gray и Modern Black. Инсайдер добавляет, что релиз новых AI-очков Huawei может состояться в первой половине 2026 года. Впрочем, вся эта информация пока не подтверждена официально, поэтому к ней стоит относиться с осторожностью.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.



