Компания Xiaomi выпустила электросамокат Electric Scooter 6 Lite — младшую и самую дешёвую модель в серии Electric Scooter 6. Новинка располагается ниже моделей Scooter 6 и Scooter 6 Max и ориентирована в первую очередь на короткие городские поездки.

Самокат оснащён бесщёточным мотором с датчиком Холла, который развивает 300 Вт постоянной мощности и до 500 Вт пиковой. Максимальная скорость ограничена на уровне 25 км/ч, а подъёмы до 15% ему также по силам. За автономность отвечает тройная литиевая батарея ёмкостью 216 Вт·ч, обеспечивающая до 25 км пробега в стандартном режиме при скорости 15 км/ч или около 20 км в спортивном режиме на максимальной скорости.

Для более комфортной езды по неровным дорогам предусмотрена передняя подвеска с двумя пружинами и ходом 25 мм, а также 10-дюймовые пневматические шины. Тормозная система включает передний барабанный тормоз и задний электронный E-ABS. Спереди установлен фонарь мощностью 2,5 Вт, освещающий дорогу на расстояние до 15 метров, а задний стоп-сигнал мигает при торможении.

Пользователю доступны три режима скорости: пешеходный — до 6 км/ч, стандартный — до 15 км/ч и спортивный — до 25 км/ч. Между рулевыми ручками расположен дисплей, отображающий скорость, выбранный режим и уровень заряда аккумулятора. При подключении к приложению Xiaomi Home можно просматривать оставшийся запас хода, состояние батареи, историю поездок, давление в шинах, блокировать мотор и настраивать рекуперацию энергии.

Рама выполнена из высокопрочной углеродистой конструкционной стали и рассчитана на нагрузку до 100 кг. Вес самоката составляет 18,1 кг. Он подходит для пользователей ростом от 140 до 200 см в возрасте от 16 до 50 лет. Защита от влаги соответствует стандарту IPX4 для корпуса и IPX6 для аккумулятора. В сложенном виде габариты самоката составляют 1140 × 512 × 555 мм. Стоимость Xiaomi Electric Scooter 6 Lite на данный момент официально не объявлена.



