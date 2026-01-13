Oppo расширила линейку Reno 15 новой моделью Reno 15 FS 5G, представленной на итальянском рынке. Смартфон получил 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 6500 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт и тройную камеру с основным 50-мегапиксельным модулем со стабилизацией.

Ключевые характеристики:

AMOLED-экран FHD+ 6,57 дюйма с частотой 120 Гц и яркостью до 1400 нит

Процессор Snapdragon 6 Gen 1 5G с 8 ГБ LPDDR4X RAM и 256 ГБ UFS 3.1

Батарея 6500 мАч с зарядкой 80 Вт (полная зарядка за 54 минуты)

Основная камера 50 МП с OIS, ультраширокоугольная 8 МП, макро 2 МП, фронтальная 50 МП

Защита IP69, Android 16 с ColorOS 16, цена 399 евро

Характеристики дисплея и производительность

Смартфон Oppo Reno 15 FS 5G оборудован 6,57-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+ и динамической частотой обновления 120 Гц. Панель поддерживает 10-битную глубину цвета, покрывает 100 процентов цветового пространства P3 и достигает пиковой яркости 1400 нит в режиме высокой освещённости. Дисплей защищён стеклом AGCDT STAR D+ и распознаёт касания в перчатках и при попадании влаги.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 6 Gen 1 5G в связке с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Доступна технология виртуального расширения RAM. Встроенный накопитель UFS 3.1 объёмом 256 ГБ можно дополнить картой памяти до 2 ТБ.

Автономность и быстрая зарядка

Аккумулятор ёмкостью 6500 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт. Полный цикл зарядки от нуля до ста процентов занимает около 54 минут. Устройство также умеет делиться энергией с другими гаджетами через функцию обратной зарядки.





Камеры и программное обеспечение

Oppo Reno 15 FS 5G работает под управлением операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой ColorOS 16. Основная камера использует 50-мегапиксельную матрицу SmartSense SC532HS с оптической стабилизацией изображения. Дополняют её 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный макромодуль. Фронтальная камера построена на 50-мегапиксельном сенсоре Samsung JN5.

Связь и дополнительные возможности

Смартфон поддерживает Wi-Fi 6, две SIM-карты с eSIM, двухдиапазонный 5G, Bluetooth 5.1 и NFC для бесконтактных платежей. Для разблокировки предусмотрены подэкранный сканер отпечатка пальца и распознавание лица. Корпус с размерами 158,18 × 74,93 × 8,14 мм и массой 189 граммов сертифицирован по стандарту IP69 — устройство выдерживает погружение в воду и струи высокого давления. Аудиосистема поддерживает воспроизведение Hi-Res Audio.

Цена и доступность Oppo Reno 15 FS 5G

В Италии Oppo Reno 15 FS 5G предлагается в единственной конфигурации 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной по цене 399 евро, что эквивалентно примерно 465 долларам. На выбор представлены два цветовых решения, показанных на официальных изображениях. Информация о запуске смартфона на других рынках пока отсутствует.