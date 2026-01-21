Смартфон Realme 16 в ближайшее время должен пополнить линейку бренда наряду с моделями Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+. На прошлой неделе устройство уже появлялось в каталогах некоторых ритейлеров, а теперь, похоже, прошло и первое тестирование производительности.

В базе данных Geekbench был обнаружен смартфон с модельным номером RMX5171, который, как ожидается, относится именно к Realme 16. Согласно результатам теста, аппарат работает на процессоре MediaTek Dimensity 6400. Прототип, участвовавший в бенчмарке, был оснащён 8 ГБ оперативной памяти, хотя на старте продаж могут быть доступны и другие конфигурации.

Realme 16 будет работать под управлением Android 16 сразу «из коробки». По информации из утечек, смартфон получит 6,57-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Корпус выполнен с пластиковой задней панелью и рамкой. В основной камере используется 50-мегапиксельный сенсор, а объём встроенной памяти составит 256 ГБ с возможностью расширения. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 7 000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 60 Вт.