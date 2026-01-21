Шведская компания Instabridge купила Nova Launcher после ухода единственного разработчика в сентябре 2025 года. Новый владелец обещает поддерживать лончер, но уже добавил трекеры Facebook* и Google Ads, что указывает на скорое появление рекламы в бесплатной версии.

Instabridge сосредоточится на поддержке работоспособности Nova Launcher на современных версиях Android

В код приложения тайно добавлены трекеры Facebook* и Google Ads

Цена Nova Prime снижена до $3,99, но новые функции для платной версии не гарантированы

Смена владельца после ухода основателя

Единственный разработчик и основатель Nova Launcher Барри покинул проект в сентябре 2025 года, фактически поставив точку на существовании популярного Android-лончера. Теперь у приложения появился новый владелец — шведская компания Instabridge, которая обещает сохранить наследие Nova.

Nova Launcher перешёл к аналитической фирме Branch в июле 2022 года. После этой покупки разработка заметно замедлилась. Branch уволила всех причастных к лончеру, оставив только основателя. После ухода Барри несколько месяцев назад будущее Nova казалось предрешённым.

Instabridge описывает себя как компанию, создающую продукты для помощи людям в подключении к интернету. Её первоочередная задача — поддерживать Nova в рабочем состоянии и обеспечить совместимость с современными релизами Android.

Поддержка без крупных обновлений

Новый владелец не обещает глобальное обновление Nova Launcher. Instabridge выбрала подход ответственного владельца с акцентом на поддержку — исправление обнаруженных ошибок и будущие изменения с учётом производительности и кастомизации.





Компания не спешит выпускать новые функции. Вместо этого Instabridge делает ставку на качество и скорость работы приложения.

Реклама почти неизбежна

Несмотря на заверения Instabridge о сохранении наследия Nova, ситуация развивается в противоположном направлении. Компания изучает устойчивую бизнес-модель для поддержки разработки, что может привести к появлению рекламы в бесплатной версии. Instabridge также может ввести более дорогие тарифные планы для Nova — опять же из соображений устойчивости.

Nova Prime останется без рекламы. Instabridge снизила его цену до $3,99 после приобретения. Компания будет соблюдать условия существующих лицензий Prime, но не гарантирует появление новых функций в будущем.

Instabridge не упоминает, что тайно добавила в Nova Launcher трекинг Facebook* и Google Ads (согласно данным @lemdro.id). Этот шаг практически подтверждает скорое появление рекламы в лончере.

Для долгосрочных пользователей Nova Launcher, которые по-прежнему предпочитают его другим вариантам, хорошая новость заключается в том, что приложение не закроется. Но в итоге это может обойтись либо в рекламу, либо в более дорогую подписку Ultra.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.