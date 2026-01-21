Серия Citizen Promaster пополнилась GMT-моделью в необычном бордовом цвете, который заметно отличается от привычных чёрных и синих оттенков, характерных для профессиональной линейки бренда. Новинка основана на дизайне Endeavor/Land и выполнена с акцентом на прочность и практичность. Ключевая функция часов — отображение второго часового пояса, реализованное с помощью отдельной GMT-стрелки с жёлтой окантовкой и фиксированного внешнего безеля с выгравированной 24-часовой шкалой. В отличие от некоторых предыдущих моделей серии BJ7140 с внутренним поворотным компасным кольцом, в этой версии используется более простой безель и контрастная разметка с арабскими цифрами.

Циферблат выполнен в матовой зернистой текстуре, которая снижает блики и улучшает читаемость при ярком освещении. В положении «три часа» расположено увеличенное окошко даты, защищённое сапфировым стеклом с антибликовым покрытием. Многие поклонники линейки Land GMT отмечают именно водозащиту на уровне 200 метров — показатель, обычно характерный для дайверских часов, но здесь он реализован в корпусе полевого типа. При этом крупный диаметр 44 мм и внушительный вес около 217 граммов на стальном браслете могут оказаться не слишком удобными для владельцев с тонким запястьем.

Механизм Citizen B877 по-прежнему считается одним из самых надёжных в ассортименте бренда. Он обеспечивает до шести месяцев работы без подзарядки при полном заряде и позволяет независимо настраивать второй часовой пояс. Согласно предыдущим данным о ценах, рекомендованная стоимость этой модели составит около 595 долларов США.