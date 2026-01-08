Некоторые модели семейства Oppo Reno15 уже вышли на международный рынок, однако одна из новинок — Reno15 Pro Mini — до сегодняшнего дня оставалась в тени.

Как следует из названия, Reno15 Pro Mini получил относительно компактный корпус и 6,32-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. В основе устройства лежит процессор MediaTek Dimensity 8450. Смартфон доступен в конфигурациях с 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенного хранилища.

Несмотря на компактные размеры, Reno15 Pro Mini оснащён полноценной и весьма мощной системой камер. Основная камера построена на 200-мегапиксельном сенсоре Samsung HP5 с диафрагмой f/1.8. Перископный телеобъектив предлагает 3,5-кратный оптический зум, разрешение 50 Мп и апертуру f/2.8. Сверхширокоугольная камера также получила 50-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.0 и поддержкой автофокуса. Фронтальная камера не уступает по возможностям и оснащена 50-мегапиксельным сенсором с апертурой f/2.0.

Питание устройства обеспечивает аккумулятор ёмкостью 6200 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт по фирменному стандарту SuperVOOC. Примечательно, что для смартфона таких габаритов батарея получилась весьма ёмкой.

Reno15 Pro Mini работает под управлением ColorOS 16, основанной на Android 16.





Среди других особенностей смартфона — защита от воды по стандартам IP66 и IP68, а также обновлённый дизайн корпуса. Версии Glacier White и Crystal Pink получили оригинальный узор Ribbon Design на задней панели, тогда как вариант Cocoa Brown предлагается без этого декоративного элемента. Во всех модификациях используется стеклянная задняя панель, алюминиевая рамка и защитное стекло Gorilla Glass 7i спереди.

Продажи Oppo Reno15 Pro Mini стартуют 13 января. Стоимость базовой версии с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища составляет 59 999 индийских рупий, а вариант с 512 ГБ памяти оценён в 64 999 рупий.