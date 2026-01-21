icaur v27 launched uae details 5 1024x576 1
Первая партия серийных кроссоверов iCAUR V27 отправлена из порта Шанхая 13 января 2026 года. Модель прошла более 50 испытаний в экстремальных условиях от −40 °C до +50 °C и готова к выходу на мировые рынки, включая Россию.

  • Гибридная установка Golden REEV обеспечивает 150 км на электротяге и суммарный запас хода свыше 800 км
  • V27 преодолел более миллиона километров ресурсных тестов в Китае
  • Запуск в России запланирован, даты и формат мероприятий объявят позже
1. Первая отгрузка из Шанхая
2. Экстремальные условия испытаний
3. Подготовка производства и логистики
4. Гибридная установка и запас хода

Первая отгрузка из Шанхая

Бренд iCAUR отправил первую партию серийных автомобилей V27 из порта Шанхая 13 января 2026 года. Это приближает официальный запуск новой модели на международных рынках.

Перед началом отгрузок V27 прошёл масштабную программу испытаний — более 50 комплексных проверок в различных климатических и дорожных условиях. В Китае кроссовер преодолел более миллиона километров ресурсных тестов.

Экстремальные условия испытаний

Испытания охватили широкий диапазон температур и ландшафтов. V27 проверили при −40 °C в городе Хэйхэ и при температурах свыше +50 °C в Турпане. Маршруты включали Тибетское нагорье, прибрежные и болотистые участки.

Кроссовер тестировали на скоростных магистралях, проверяли проходимость в дождливых условиях Юго-Восточной Азии и эксплуатацию в суровых зимних условиях. iCAUR V27 подтвердил соответствие высоким международным стандартам надёжности и эксплуатационной устойчивости.


Подготовка производства и логистики

На этапе старта серийного производства компания сосредоточилась на устойчивости производственных процессов и надёжности цепочек поставок. iCAUR V27 готов к полномасштабной логистике и поэтапному выводу модели на запланированные рынки сбыта.

Синергия современных технологий комфорта с преимуществами гибридной силовой установки создаёт ощущение драйва в ежедневной эксплуатации. Технические характеристики подкрепляют практичность концепции.

Гибридная установка и запас хода

Силовая установка Golden REEV обеспечивает более 150 километров чисто электрической езды и суммарный запас хода свыше 800 километров. Это даёт владельцу гибкость в ежедневных поездках и дальних маршрутах без компромиссов по производительности и энергоэффективности.

Масштабные мероприятия по запуску iCAUR V27 запланированы во многих странах, включая Россию. Даты и формат проведения мероприятий на российском рынке будут объявлены дополнительно.

