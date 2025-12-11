Samsung готовится перевести свои флагманы на более быструю проводную зарядку. Galaxy S26 Ultra станет первым смартфоном компании, поддерживающим мощность выше 45 Вт, и для этого Samsung выпускает новое зарядное устройство мощностью 60 Вт.

Модель называется Samsung 60W Power Adapter (EP-T6010NBEGWW). Она уже появилась на официальных сайтах Samsung в разных регионах.

Зарядное устройство оснащено одним USB-C портом и поддерживает технологию Super Fast Charging 2.0. Производитель выделяет низкое энергопотребление в режиме ожидания — всего 5 мВт. Поддерживаются стандарты USB-PD (5V, 15V, 20V) и PPS (5-20V) до 3A. Поддержки AVS нет.

Предыдущее фирменное зарядное устройство на 45 Вт (EP-T4511XBEGGB) обеспечивало до 3A при 15V и 2,25A при 20V, что ограничивало мощность на уровне 45 Вт. Новая модель снимает эти ограничения.

Samsung отмечает, что адаптер подходит не только для смартфонов, но и для планшетов Galaxy, а также для ноутбуков Galaxy Book. Ни один текущий планшет Galaxy не поддерживает зарядку быстрее 45 Вт, но будущая серия Tab S12 может это изменить. Ноутбуки Galaxy Book уже совместимы с зарядкой до 65 Вт.





Для безопасности предусмотрены защита от перегрева, защита от перегрузки по току и защита от короткого замыкания. Адаптер также разработан с упором на низкий уровень электрического шума. В Европе Samsung 60W Power Adapter оценивается в €53 и доступен только в чёрном цвете.