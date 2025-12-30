Samsung использует дефицит HBM- и DRAM-памяти в своих интересах: компания повышает цены на ключевые типы чипов до 50% на фоне растущего спроса со стороны рынка ИИ и ограниченного предложения.

Samsung усиливает ценовое давление на рынок памяти, пользуясь дефицитом сразу двух ключевых категорий чипов — HBM и DRAM. По данным отраслевых источников, компания требует от клиентов до 50% больше при продлении контрактов на поставку HBM3E, а цены на DRAM выросли примерно на 50% в четвёртом квартале года.

Ранее сообщалось, что Samsung уже подняла цены на HBM3E на 20% из-за резкого роста спроса. Однако новые данные указывают на более масштабное подорожание. Речь идёт прежде всего о 12-слойных (12H) модулях HBM3E, которые используются в современных ИИ-ускорителях и находятся в остром дефиците.

Рост спроса на ИИ и дефицит памяти

По информации из корейских отраслевых СМИ, Samsung и SK Hynix требуют от существующих клиентов на 50% более высокую цену при продлении контрактов на поставку 12-слойных HBM3E. Источники отмечают, что предложение таких чипов не успевает за спросом, что позволяет производителям пересматривать условия в свою пользу.

Одновременно подорожала и DRAM-память Samsung. Сообщается, что в четвёртом квартале цены на эти чипы выросли примерно на 50%. Это связано с тем, что мировой рынок памяти столкнулся с дисбалансом: производители сосредоточились на более прибыльных решениях для ИИ, сократив выпуск классической DRAM.





Почему Samsung выигрывает больше конкурентов

Рост интереса к генеративному ИИ привёл к резкому увеличению спроса на ИИ-ускорители и HBM-память. При этом маржинальность HBM традиционно выше, чем у DRAM. На этом фоне Micron и SK Hynix сделали ставку на HBM и сократили производство DRAM, что дополнительно усугубило дефицит последней.

Samsung, в отличие от конкурентов, по имеющимся данным, не стала существенно сокращать выпуск DRAM и продолжает производить её в больших объёмах, чем SK Hynix. Это позволило компании зарабатывать не только на дефиците HBM, но и на росте цен на DRAM.

Финансовый эффект для Samsung

На фоне сложившейся ситуации Samsung зафиксировала рекордную прибыль в четвёртом квартале 2025 года. Существенную роль в этом сыграло именно подразделение памяти, которое смогло монетизировать дефицит сразу двух ключевых продуктов.

Аналитики ожидают, что в ближайшее время прибыльность memory-бизнеса Samsung может вырасти ещё сильнее, если спрос на ИИ-ускорители и HBM-память продолжит опережать предложение.