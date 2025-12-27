Samsung, судя по всему, готовит небольшое, но важное обновление для своей бюджетной линейки Galaxy A, сделав акцент на автономности.

Согласно данным сертификации, обнаруженным в Бразилии, устройство, которое предположительно является Galaxy A07 5G, оснащено аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч. Если информация подтвердится, это станет заметным шагом вперёд по сравнению с Galaxy A07 4G, который комплектуется батареей на 5000 мА·ч.

Дополнительная ёмкость может сыграть ключевую роль. Galaxy A07 стал одним из самых продаваемых смартфонов Samsung по объёму продаж в 2025 году, в первую очередь благодаря узнаваемости бренда и доступной цене. Текущая модель уже обеспечивает полный день работы без подзарядки, а увеличение аккумулятора на 1000 мА·ч сделает версию с поддержкой 5G ещё более привлекательной для покупателей.

При этом существенного прироста производительности ждать не стоит. По имеющимся данным, смартфон будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 6300 в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища. Такая конфигурация хорошо знакома и во многом повторяет характеристики Galaxy A06 5G.

Тем не менее появление поддержки 5G меняет общую картину. В сочетании с ёмким аккумулятором Galaxy A07 5G может стать практичным выбором для пользователей, которым нужна более быстрая связь без переплаты за флагманские возможности.





Официально Samsung пока не подтверждала существование устройства. Информация о цене, сроках выхода и доступности по регионам остаётся неизвестной, однако источники указывают на возможный анонс в ближайшие недели.