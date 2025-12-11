Meta* сейчас остаётся мировым лидером на рынке умных очков с поддержкой ИИ. Однако уже в 2026 году компания столкнётся с серьёзной конкуренцией: Google и Samsung готовят первые в мире смарт-очки на базе Android XR.

Google официально подтвердила, что первые очки на Android XR выйдут в 2026 году. Предполагается, что это будет первая модель AI-очков Samsung. Устройство получит камеру, микрофоны, динамики и поддержку голосового помощника Gemini AI, но при этом не будет иметь дисплея. В 2027 году Samsung планирует представить второе поколение — очки с монокулярным дисплеем. Интересно, что в том же году Meta* намерена выпустить свою первую модель AI-очков с аналогичным типом дисплея.

Несколько месяцев назад Meta* продемонстрировала прототип очков со встроенным дисплеем, но до производства ещё далеко. Ранее компания работала над проводными AR-очками под кодовым названием Phoenix, которые должны были выйти во второй половине 2026 года. Однако, согласно новым данным, Meta* перенесла запуск на 2027 год, чтобы улучшить качество и довести продукт до более высокого уровня.

Выход Meta* Phoenix совпадёт с запуском Samsung AR-очков с дисплеем. И хотя формально обе новинки будут очками, по сути они сильно различаются. Очки Samsung будут полностью беспроводными и подключаться к смартфону по Bluetooth и Wi-Fi. У Phoenix конструкция другая: очки подключаются проводом к отдельному блоку, который содержит аккумулятор и вычислительные компоненты.

Двое сотрудников Meta* сообщили Business Insider, что прототип Phoenix внешне ближе к Apple Vision Pro, чем к обычным смарт-очкам. По сути, Meta* пытается занять промежуточное положение между гарнитурой Samsung Galaxy XR и собственными будущими очками без дисплея. У Meta* используется фирменная система Meta* Horizon OS, созданная на основе модифицированного Android, тогда как устройства Samsung будут работать на платформе Android XR.





Рынок AR и XR стремительно развивается, и в ближайшие годы ключевыми игроками станут Apple, Meta* и Samsung. Все три компании уже создали XR-гарнитуры и параллельно работают над AI-очками разных форматов — со встроенным дисплеем и без него. Apple может представить свои первые AI-очки в 2027 году, а Samsung — уже в 2026 году.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.