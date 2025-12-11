До CES 2026 остаётся совсем немного времени, и как обычно, телевизоры станут одной из главных тем выставки. Samsung, один из ключевых игроков рынка, готовит к мероприятию крупный анонс: по данным южнокорейских СМИ, главной звездой стенда компании станет новая линейка телевизоров Micro RGB.

Фактически Samsung уже демонстрировала свой ультрапремиальный 115-дюймовый Micro RGB телевизор на IFA 2025. Однако такой формат сложно назвать массовым — он слишком велик для большинства покупателей. Линейка, которую компания готовит к CES, значительно практичнее: ожидаются модели диагональю от 65 до 98 дюймов. Это сигнализирует о том, что Samsung готова выводить новую технологию на рынок уже в реальных объёмах, а не ограничиваться демонстрацией концептов.

Стоимость новых телевизоров пока держится в секрете, однако ET News сообщает, что внутри компании рассматривают цены, максимально приближённые к текущей серии Neo QLED. Для ориентира: 75-дюймовый Neo QLED с разрешением 8K сейчас стоит около 6,2 млн вон, а 85-дюймовые версии — от 8 до 15 млн вон в зависимости от конфигурации.

Руководитель подразделения Visual Display, Ён Сок-у, намекал на такую стратегию ещё на IFA 2025 — по его словам, в 2026 году Samsung выпустит Micro RGB телевизоры в нескольких размерах «по цене, которая заставит потребителей почувствовать, что покупка действительно стоит своих денег». Оправдаются ли эти обещания, станет понятно уже совсем скоро.

Samsung, впрочем, будет не единственной компанией, продвигающей Micro RGB на CES 2026. Сообщается, что LG также планирует представить свой первый телевизор на этой технологии.



