chatgpt image 7 dek. 2025 g. 18 28 59
Автор:

Подборка актуальных гаджетов, которые можно купить в России к Новому 2026 году. От убийц Dyson до лучших TWS-наушников и умного дома. Цены, плюсы и где искать. 2026-й уже на пороге, и, судя по трендам, дарить «просто сувениры» становится моветоном. Мы собрали технику, которая реально облегчает жизнь, доступна в РФ без серых схем и не стоит как крыло самолета. В этой подборке — только проверенные хиты продаж конца 2025 года.

Содержание
1. TWS-наушники Anker Soundcore Liberty 4 NC
2. Умная колонка Яндекс Станция Миди
3. Фен Dreame Hair Glory
4. GaN-зарядка Ugreen Nexode (65W или 100W)

TWS-наушники Anker Soundcore Liberty 4 NC

design medium

Если AirPods дорогие или надоели, это — лучший ответ рынка. Шумоподавление здесь работает агрессивно и качественно, отсекая гул метро и офиса.​​

  • Главные фишки: Поддержка LDAC (Hi-Res звук), до 10 часов работы от одного заряда, кейс с беспроводной зарядкой.
  • Кому подойдет: Меломанам, удаленщикам и тем, кто часто ездит в транспорте.
  • Цена: ~7 000 – 8 500 ₽.

Умная колонка Яндекс Станция Миди

novyie tsveta yandeks stantsii midi c alisoy malinovyiy i oranzhevyiy

Золотая середина в линейке Яндекса. Она уже не «пищалка», как Лайт, но компактнее и дешевле Макса. Внутри — нейросетевой процессор, благодаря которому Алиса отвечает мгновенно и управляет умным домом без интернета (по протоколу Zigbee).

  • Главные фишки: LED-экран с часами и эмоциями, мощный бас для такого размера, хаб управления Zigbee.
  • Кому подойдет: Владельцам умного дома и тем, кто хочет качественный звук на кухне или в спальне.
  • Цена: ~14 000 ₽.

Фен Dreame Hair Glory

ap9qcdlpfghkjukttmzssv

В 2025 году стало очевидно: переплачивать за Dyson в России с учетом риска нарваться на подделку нет смысла. Dreame сделали продукт, который сушит так же быстро и бережно, но стоит в три раза дешевле.

  • Главные фишки: Мощный поток воздуха (не обжигает, а сдувает воду), ионизация (волосы не пушатся), вес всего 345 г.
  • Кому подойдет: Девушкам, женам и мамам, которые ценят время по утрам.
  • Цена: ~9 000 – 11 000 ₽.

GaN-зарядка Ugreen Nexode (65W или 100W)

ugreen nexode pro itzine.ru 10

Универсальный «кубик», который заменит ворох адаптеров. Технология GaN позволяет сделать мощную зарядку компактной и холодной.


  • Главные фишки: Заряжает одновременно MacBook (или другой ноутбук) и смартфон.
  • Кому подойдет: Путешественникам и гаджетоманам с кучей устройств.
  • Цена: ~3 500 – 5 000 ₽.
Обзор Ugreen Nexode Pro: отличные зарядные устройства для любых гаджетов
Ещё по теме:

Комментарии запрещены.