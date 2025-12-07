Подборка актуальных гаджетов, которые можно купить в России к Новому 2026 году. От убийц Dyson до лучших TWS-наушников и умного дома. Цены, плюсы и где искать. 2026-й уже на пороге, и, судя по трендам, дарить «просто сувениры» становится моветоном. Мы собрали технику, которая реально облегчает жизнь, доступна в РФ без серых схем и не стоит как крыло самолета. В этой подборке — только проверенные хиты продаж конца 2025 года.

TWS-наушники Anker Soundcore Liberty 4 NC

Если AirPods дорогие или надоели, это — лучший ответ рынка. Шумоподавление здесь работает агрессивно и качественно, отсекая гул метро и офиса.​​

Главные фишки: Поддержка LDAC (Hi-Res звук), до 10 часов работы от одного заряда, кейс с беспроводной зарядкой.

Поддержка LDAC (Hi-Res звук), до 10 часов работы от одного заряда, кейс с беспроводной зарядкой. Кому подойдет: Меломанам, удаленщикам и тем, кто часто ездит в транспорте.

Меломанам, удаленщикам и тем, кто часто ездит в транспорте. Цена: ~7 000 – 8 500 ₽.

Умная колонка Яндекс Станция Миди

Золотая середина в линейке Яндекса. Она уже не «пищалка», как Лайт, но компактнее и дешевле Макса. Внутри — нейросетевой процессор, благодаря которому Алиса отвечает мгновенно и управляет умным домом без интернета (по протоколу Zigbee).​

Главные фишки: LED-экран с часами и эмоциями, мощный бас для такого размера, хаб управления Zigbee.

LED-экран с часами и эмоциями, мощный бас для такого размера, хаб управления Zigbee. Кому подойдет: Владельцам умного дома и тем, кто хочет качественный звук на кухне или в спальне.

Владельцам умного дома и тем, кто хочет качественный звук на кухне или в спальне. Цена: ~14 000 ₽.

Фен Dreame Hair Glory

В 2025 году стало очевидно: переплачивать за Dyson в России с учетом риска нарваться на подделку нет смысла. Dreame сделали продукт, который сушит так же быстро и бережно, но стоит в три раза дешевле.​

Главные фишки: Мощный поток воздуха (не обжигает, а сдувает воду), ионизация (волосы не пушатся), вес всего 345 г.

Мощный поток воздуха (не обжигает, а сдувает воду), ионизация (волосы не пушатся), вес всего 345 г. Кому подойдет: Девушкам, женам и мамам, которые ценят время по утрам.

Девушкам, женам и мамам, которые ценят время по утрам. Цена: ~9 000 – 11 000 ₽.

GaN-зарядка Ugreen Nexode (65W или 100W)

Универсальный «кубик», который заменит ворох адаптеров. Технология GaN позволяет сделать мощную зарядку компактной и холодной.



