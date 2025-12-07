Главные техно-подарки на Новый год 2026: гаджеты, за которые вам скажут искреннее «спасибо»
Подборка актуальных гаджетов, которые можно купить в России к Новому 2026 году. От убийц Dyson до лучших TWS-наушников и умного дома. Цены, плюсы и где искать. 2026-й уже на пороге, и, судя по трендам, дарить «просто сувениры» становится моветоном. Мы собрали технику, которая реально облегчает жизнь, доступна в РФ без серых схем и не стоит как крыло самолета. В этой подборке — только проверенные хиты продаж конца 2025 года.
TWS-наушники Anker Soundcore Liberty 4 NC
Если AirPods дорогие или надоели, это — лучший ответ рынка. Шумоподавление здесь работает агрессивно и качественно, отсекая гул метро и офиса.
- Главные фишки: Поддержка LDAC (Hi-Res звук), до 10 часов работы от одного заряда, кейс с беспроводной зарядкой.
- Кому подойдет: Меломанам, удаленщикам и тем, кто часто ездит в транспорте.
- Цена: ~7 000 – 8 500 ₽.
Умная колонка Яндекс Станция Миди
Золотая середина в линейке Яндекса. Она уже не «пищалка», как Лайт, но компактнее и дешевле Макса. Внутри — нейросетевой процессор, благодаря которому Алиса отвечает мгновенно и управляет умным домом без интернета (по протоколу Zigbee).
- Главные фишки: LED-экран с часами и эмоциями, мощный бас для такого размера, хаб управления Zigbee.
- Кому подойдет: Владельцам умного дома и тем, кто хочет качественный звук на кухне или в спальне.
- Цена: ~14 000 ₽.
Фен Dreame Hair Glory
В 2025 году стало очевидно: переплачивать за Dyson в России с учетом риска нарваться на подделку нет смысла. Dreame сделали продукт, который сушит так же быстро и бережно, но стоит в три раза дешевле.
- Главные фишки: Мощный поток воздуха (не обжигает, а сдувает воду), ионизация (волосы не пушатся), вес всего 345 г.
- Кому подойдет: Девушкам, женам и мамам, которые ценят время по утрам.
- Цена: ~9 000 – 11 000 ₽.
GaN-зарядка Ugreen Nexode (65W или 100W)
Универсальный «кубик», который заменит ворох адаптеров. Технология GaN позволяет сделать мощную зарядку компактной и холодной.
- Главные фишки: Заряжает одновременно MacBook (или другой ноутбук) и смартфон.
- Кому подойдет: Путешественникам и гаджетоманам с кучей устройств.
- Цена: ~3 500 – 5 000 ₽.