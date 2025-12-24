Яндекс Музыка запустила AI-сеты Моей волны в веб-версии, десктопном приложении и на умных колонках с Алисой, а к праздникам представила новый персонализированный сет «Новый год».

Команда Яндекс Музыки расширила доступ к AI-сетам Моей волны, сделав их доступными не только в мобильном приложении, но и на основных платформах для домашнего прослушивания. Теперь нейросетевые DJ-сеты можно включать в веб-версии сервиса, в десктопном приложении, а также на умных колонках с голосовым помощником Алиса.

К праздничному сезону сервис представил специальный AI-сет «Новый год». В нём новогодняя музыка подбирается индивидуально для каждого пользователя и сводится нейросетью в цельный DJ-сет. Такой формат позволяет сохранить праздничное настроение и непрерывную энергетику без резких переходов между треками.

AI-сеты как способ находить новую музыку

AI-сеты Моей волны стали для пользователей дополнительным инструментом музыкальных открытий. После запуска функции в мобильном приложении сервис отметил рост вовлечённости слушателей. Самым популярным оказался AI-сет «Вечеринка»: при его прослушивании пользователи в среднем на 42% чаще добавляют треки в свою коллекцию по сравнению с обычной настройкой «Вечеринка», где композиции не объединены в DJ-сет.

Такой эффект достигается за счёт нейросетевого сведения. Музыка в AI-сетах звучит как единый поток, без провалов по динамике и неожиданных смен настроения. Алгоритмы подбирают наиболее яркие и энергичные фрагменты треков и обеспечивают плавные переходы между ними.





Жанры, сценарии и качество звучания

Подписчикам Плюса доступны AI-сеты Моей волны более чем по 70 жанрам электронной музыки — от техно и хауса до драм-н-бейса и джангла. Пользователи могут выбирать сеты под разные сценарии, такие как «Вечеринка», «В дороге» или «Тренируюсь», а также под настроение — «Радостное» или «Энергичное». Новогодний AI-сет дополнил этот набор и ориентирован на праздничную атмосферу.

Найти AI-сеты можно на главной странице Яндекс Музыки в блоке «Свели в AI-сет». На умных устройствах с Алисой функция запускается голосовой командой «Алиса, включи сет Моей волны».

Кроме того, подписчики Плюса могут слушать AI-сеты в повышенном качестве звучания. Lossless-аудио доступно на Станции Миди, Станции 2, Станции 3, Станции Макс, Станции Дуо Макс и ТВ Станциях. Это позволяет использовать нейросетевые DJ-сеты не только для фона, но и для полноценного домашнего прослушивания с максимальным качеством звука.