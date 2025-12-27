Вчера компания Honor показала дизайн смартфона Honor Power 2, и первое впечатление у многих сложилось такое, что внешне он больше напоминает iPhone, чем привычные модели Honor. Теперь инсайдер Digital Chat Station опубликовал на китайской платформе Weibo ключевые характеристики устройства.

Согласно утечке, Honor Power 2 оснащён плоским LTPS-дисплеем диагональю 6,79 дюйма с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость экрана в режиме HDR может достигать 8000 нит, что даже выше, чем у более дорогого Honor Win, представленного накануне.

В качестве процессора, предположительно, используется MediaTek Dimensity 8500 Elite. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп, а основная камера представлена двойным модулем: главным сенсором на 50 Мп с диафрагмой f/1.88 и дополнительной 5-мегапиксельной камерой. Информации о размере сенсора и возможностях видеосъёмки источник не раскрыл.

Одной из главных особенностей Honor Power 2 стала батарея. Смартфону приписывают аккумулятор ёмкостью 10 080 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Для сравнения, представленный ранее Honor Win с батареей на 10 000 мАч полностью заряжается примерно за час. Хотя 80-ваттная зарядка может показаться не самой быстрой на бумаге, на практике время полной зарядки столь ёмкого аккумулятора, вероятно, будет вполне разумным.

Особого внимания заслуживает и конструкция устройства. Несмотря на огромную батарею, толщина корпуса, по слухам, составляет всего 7,98 мм. Вес смартфона — около 216 граммов, а металлическая рамка должна положительно сказаться на ощущениях от сборки. Digital Chat Station также опубликовал более чёткие изображения Honor Power 2 во всех трёх цветовых вариантах.





На данный момент Honor не раскрыла ни цену, ни дату выхода Honor Power 2. Ожидается, что дополнительная информация появится ближе к официальному анонсу.