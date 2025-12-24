Компания Sony начала продавать беспроводные наушники LinkBuds Fit WF-LS910N в новом розовом цвете. Новинка дополнила уже существующую линейку расцветок Black, White и Green, при этом технические характеристики устройства остались без изменений.

Наушники используют фирменные фиксаторы Air Fitting Supporters с мягкими полыми «хвостиками», которые снижают давление на ухо, а жёсткие изогнутые элементы предотвращают выпадение. Форма корпуса разработана на основе многолетних данных об анатомии уха. Корпус наушников и зарядного кейса выполнен с использованием переработанного пластика, а упаковка полностью отказалась от пластика. Белая и зелёная версии кейса имеют мраморный узор.

Внутри установлены динамики Dynamic Driver X диаметром 8,4 мм. Поддерживаются кодеки LDAC для беспроводного аудио высокого разрешения, а также SBC, AAC и LC3. Технология DSEE Extreme с использованием ИИ улучшает качество сжатой музыки. Процессор Integrated Processor V2 обеспечивает адаптивное активное шумоподавление в реальном времени, подстраивающееся под окружающую обстановку с помощью двойных датчиков.

Через приложение Sony Headphones Connect доступны 360 Reality Audio и Dolby Atmos — система анализирует форму уха для точной настройки звучания. Пространственный звук с отслеживанием движений головы поддерживается в совместимых играх, например Ingress.

Для звонков используются направленные микрофоны с ИИ-шумоподавлением. Режим прозрачности и адаптивное управление звуком автоматически меняют настройки в зависимости от активности пользователя и места нахождения. Наушники защищены от воды и пота по стандарту IPX4.





Подключение осуществляется по Bluetooth 5.3, что обеспечивает низкую задержку, стабильную связь и поддержку LE Audio. Возможна одновременная работа с двумя устройствами. Поддерживаются Google Assistant и Alexa. Управление включает касания, расширенную зону тапа, быстрый доступ, автоматическое воспроизведение, жесты головой и функцию Speak-to-Chat. Все элементы управления можно настроить в приложении.

Время работы составляет до 5,5 часа с включённым шумоподавлением или до 8 часов без него, а кейс добавляет ещё до 21 часа. Быстрая зарядка по USB-C позволяет получить около часа воспроизведения всего за 5 минут. Вес зарядного кейса — 41 грамм.