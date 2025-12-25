Компания Logitech G официально представила в Китае беспроводную игровую мышь G304 X Lightspeed — обновлённую версию популярных моделей G304 и G305. Новинка сохранила знакомый дизайн, но получила ряд важных улучшений, касающихся питания, веса, подключения и точности сенсора.

Главным изменением стал переход на встроенный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 290 мА·ч. Он заменил стандартную батарейку AA, что позволило снизить вес мыши примерно до 57 граммов. Logitech также переработала внутреннюю компоновку устройства, добившись более сбалансированного распределения массы, что положительно сказывается на управляемости и стабильности в динамичных играх.

G304 X поддерживает два режима подключения: беспроводной через обновлённую технологию Lightspeed 2,4 ГГц и проводной через USB-C. По заявлению компании, новая версия Lightspeed отличается меньшей задержкой и лучшей устойчивостью к помехам, что особенно важно в условиях насыщенной беспроводной среды.

Мышь оснащена оптическим сенсором Hero 25K с диапазоном чувствительности от 100 до 25 000 DPI. В будущем Logitech планирует увеличить максимальное значение до 25 600 DPI с помощью обновления программного обеспечения Logitech G Hub. Сенсор поддерживает частоту опроса 1000 Гц, скорость отслеживания более 400 IPS и ускорение до 40G.

Встроенный аккумулятор обеспечивает до 106 часов автономной работы в беспроводном режиме. Также реализована быстрая зарядка: 10 минут подключения дают около 11 часов использования. Мышью можно пользоваться и во время зарядки через USB-C.





Устройство имеет встроенную память для хранения одного профиля, а при использовании программы G Hub доступно до пяти профилей. Для плавного скольжения используются тефлоновые ножки PTFE, а основные кнопки рассчитаны на 20 миллионов нажатий.

Logitech G304 X совместима с Windows 10 и новее, а также с macOS 12 и выше. Модель доступна в чёрном, белом, фиолетовом и розовом цветах и поставляется с ограниченной двухлетней гарантией.