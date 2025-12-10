Razer решила вернуться к истокам, отмечая важную дату. В честь 20-летия компания официально перезапустила Boomslang — первую игровую мышь, которая принесла бренду популярность. И вот что известно о юбилейном выпуске.

Когда Boomslang впервые появилась на рынке, игровая периферия только начинала формироваться, но модель быстро стала культовой среди киберспортсменов. Её возвращение — это не просто дань ностальгии, но и напоминание о том, как далеко продвинулся игровой рынок за последние два десятилетия. Впервые Razer показала Boomslang в 1999 году.

В отличие от современных игровых мышек, Boomslang имеет узнаваемый дизайн, которому нет аналогов. Для юбилейного издания компания сохранила фирменный образ, добавив современные технологии. Возвращается необычный корпус в форме головы змеи, частично полупрозрачный, с кожаным покрытием на основных кнопках. Версия к 20-летию получила оптические переключатели Razer Gen 4 и датчик Focus Pro 25K Gen 2.

Теперь это беспроводная модель с поддержкой беспроводной зарядки, совместимостью с Chroma RGB и восемью программируемыми элементами управления. В комплект входит док-станция Razer Mouse Dock Pro с поддержкой HyperPolling до 8 000 Гц. Юбилейная Boomslang выпускается ограниченной серией — всего 1 337 экземпляров по всему миру. Официальная дата продаж и цена пока неизвестны, но мышь будет продаваться только через официальные магазины и сайт Razer.