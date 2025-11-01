Razer выпустила две новые игровые клавиатуры — Huntsman V3 Pro 8KHz и Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz. Обе модели оснащены переключателями Analog Optical Switches Gen-2 и технологией True 8000 Hz HyperPolling, которые обеспечивают на 11 процентов более высокую производительность по сравнению с ближайшими конкурентами. Время отклика составляет всего 0,58 миллисекунды, что особенно важно для профессиональных игроков и киберспорта.

Пользователь может регулировать глубину срабатывания клавиш от 0,1 до 4,0 мм. Режим Rapid Trigger позволяет быстро повторять нажатия, а функция Razer Snap Tap дает возможность мгновенно менять направление движения без отпускания клавиши. Переключатели откалиброваны с точностью до 0,1 мм и обеспечивают в 2,5 раза большую точность по сравнению с другими моделями. Срок службы каждого переключателя рассчитан на 100 миллионов нажатий.

Razer разрабатывала Huntsman V3 Pro 8KHz совместно с профессиональным игроком Николой «NiKo» Ковачем, легендой Counter-Strike. Он принимал участие в тестировании клавиатуры и помог инженерам улучшить ее отзывчивость и общие игровые характеристики. По словам NiKo, версия с частотой 8KHz выводит производительность клавиатуры на новый уровень.

Обе модели оснащены прочной алюминиевой панелью из сплава 5052, звукоизолирующей прокладкой, смазанными стабилизаторами и текстурированными клавишами из материала PBT. В комплект входит магнитная подставка под запястья из искусственной кожи для удобства во время длительных игровых сессий.

Клавиатуры также получили цифровое колесо управления и отдельные кнопки для мультимедиа, макросов, а также для быстрой настройки высоты срабатывания клавиш и чувствительности режима Rapid Trigger. Встроенный светодиодный экран отображает текущие параметры, а все настройки сохраняются прямо в памяти устройства, что исключает необходимость дополнительного программного обеспечения.





Стоимость моделей составляет:

Huntsman V3 Pro 8KHz (черный) — 249,99 долларов

Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz (черный) — 219,99 долларов

Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz (белый) — 229,99 долларов

Huntsman V3 Pro Tenkeyless 8KHz (Esports Green Edition) — 249,99 долларов