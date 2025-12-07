Компания Razer представила в Китае новый белый вариант проводных наушников Hammerhead V3. Новинка уже доступна для покупки по цене 449 юаней (около $64). Ранее модель вышла в цвете Neon Green.

Hammerhead V3 White оснащены 11-мм динамическими драйверами, настроенными на чистые средние частоты, акцентированный бас и яркие высокие частоты. Конструкция корпуса с фирменными акустическими камерами снижает утечку звука и улучшает качество на высоких громкостях. Частотный диапазон составляет 20 Гц — 20 кГц, что покрывает весь слышимый спектр.

Наушники подключаются через стандартный 3,5-мм аудиоразъём и поставляются с адаптером ЦАП USB Type-C. ЦАП поддерживает воспроизведение 24-бит/48 кГц и обеспечивает совместимость «из коробки» с широким списком устройств: Android-смартфонами, iPhone 15, контроллерами PS5, Nintendo Switch и ноутбуками.

Наушники оснащены встроенным модулем управления на кабеле с физическими кнопками: регулировка громкости, выключение микрофона, управление воспроизведением и вызов голосового ассистента. Встроенный микрофон использует всенаправленный принцип работы, что повышает разборчивость речи во время звонков и голосового чата в играх.

Форма наушников эргономичная, внутриканальная. В комплект входят три пары силиконовых амбушюр разных размеров, что помогает подобрать комфортную посадку и улучшить пассивную звукоизоляцию во время игр или в дороге. Лёгкий корпус снижает нагрузку при длительном использовании.





Кабель длиной 1,2 метра выполнен из TPE-материала, устойчивого к спутыванию и износу. Razer отмечает, что он рассчитан на ежедневную эксплуатацию без потери качества сигнала.

При подключении к ПК наушники поддерживают THX Spatial Audio через приложение Razer Synapse. Пользователь может настраивать эквалайзер и включать пространственный звук для лучшей ориентации в поддерживаемых играх. Код активации программного обеспечения предоставляется через службу поддержки Razer.