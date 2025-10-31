Компания Razer совместно с Valve выпустила коллекцию Razer | Counter-Strike 2, которая переносит знаменитый скин Dragon Lore из игры в мир реальных игровых аксессуаров. Dragon Lore является одним из самых узнаваемых и редких скинов в истории Counter-Strike. Он появился в июле 2014 года в коллекции Cobblestone для Counter-Strike: Global Offensive и быстро стал предметом желания для игроков по всему миру. Его оливково-зеленая основа с изображением огненного дракона, кельтскими узорами и золотыми акцентами превратили скин в символ статуса и престижа.

Коллекция включает в себя несколько культовых устройств Razer, оформленных в стиле Dragon Lore.

Гарнитура BlackShark V3 Pro оснащена микрофоном HyperClear Super Wideband, профессиональными аудиопрофилями для CS2 и обеспечивает четкий звук и комфорт при долгих игровых сессиях.

Клавиатура Huntsman V3 Pro TKL получила аналоговые оптические переключатели второго поколения и режим Rapid Trigger, позволяющий регулировать силу нажатия для максимальной точности и скорости.

Игровая мышь Viper V3 Pro весит всего 54 грамма и оснащена сенсором Focus Pro 35K второго поколения с частотой опроса 8000 Гц, обеспечивая быструю и точную реакцию.





Кроме того, в коллекцию вошел игровой коврик Gigantus V2, обеспечивающий плавное скольжение и точность движений, и кресло Iskur V2 X, разработанное для максимального удобства и поддержки во время долгих игр.

Стоимость устройств:

Мышь Razer Viper V3 Pro – $179,99

Комплект Viper V3 Pro + Gigantus V2 – $219,98

Клавиатура Razer Huntsman V3 Pro TKL – $269,99

Гарнитура Razer BlackShark V3 Pro – $269,99

Игровое кресло Razer Iskur V2 X – $399,99

Коллекция Razer | Counter-Strike 2 уже доступна для покупки по всему миру.