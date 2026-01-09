Компания Satechi анонсировала на CES 2026 несколько новых аксессуаров, включая беспроводную мышь и две клавиатуры. Новая мышь Satechi EX Wireless Mouse ориентирована на офисное использование и выполнена в низкопрофильном дизайне.

Мышь поддерживает одновременное подключение к трём устройствам: двум по Bluetooth и одному через комплектный USB-C донгл. Переключение между устройствами осуществляется с помощью кнопки на нижней части корпуса. Несмотря на доступную цену, верхняя часть корпуса выполнена из алюминия. Производитель также обещает тихую работу кнопок, а разъём USB-C для зарядки расположен спереди. Одной из ключевых особенностей стала возможность замены встроенного аккумулятора без использования инструментов, что особенно актуально при снижении его ёмкости спустя несколько лет эксплуатации.

Аналогичный подход применён и в новых клавиатурах Satechi EX1 и EX3. Основное различие между моделями заключается в наличии цифрового блока и полноразмерных стрелок у версии EX3. Аккумулятор клавиатур размещён под крышкой, которая крепится всего одним винтом, благодаря чему батарею можно заменить за считанные минуты.

Satechi заявляет автономную работу клавиатур в течение нескольких недель, при этом подсветка клавиш отсутствует. Ультратонкая мембранная конструкция ориентирована на пользователей, привыкших к клавиатурам ноутбуков. Клавиатуры поддерживают подключение до четырёх устройств через Bluetooth или USB-C донгл. На задней панели расположен переключатель раскладки между Windows и macOS.

Стоимость Satechi EX Wireless Mouse составляет 30 долларов, компактная клавиатура Satechi Slim EX1 Wireless Keyboard оценивается в 50 долларов, а версия EX3 с цифровым блоком — в 70 долларов.



