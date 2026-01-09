Компания Lava обратила внимание на Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max и решила не оставаться в стороне от тренда на дополнительные дисплеи на задней панели. В результате бренд начал тизерить новый смартфон, который также получит экран, встроенный в крупный модуль основной камеры.

Поскольку речь идёт о Lava, можно предположить, что устройство будет относиться к среднему ценовому сегменту. Этим, вероятно, и объясняется более компактный задний дисплей по сравнению с флагманскими моделями Xiaomi. Судя по опубликованным изображениям, смартфон оснащён двумя тыльными камерами, при этом основной модуль имеет разрешение 50 Мп, что указано непосредственно на корпусе.

Пока что никакой дополнительной информации о характеристиках устройства нет — известно лишь, что его релиз состоится в ближайшее время. Скорее всего, Lava продолжит постепенно раскрывать подробности перед официальной презентацией.