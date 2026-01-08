Подразделение Lenovo ThinkPlus выпустило новую настольную зарядную станцию под названием Fengxingzhe GaN 150W. Устройство оценено в 86 долларов и позиционируется как универсальное решение, способное заменить сразу несколько зарядных устройств и сетевых фильтров, обеспечивая одновременную зарядку до семи устройств.

Зарядная станция оснащена семью выходными интерфейсами: тремя сетевыми розетками переменного тока, расположенными сверху, тремя портами USB-C и одним портом USB-A. Сетевые розетки поддерживают мощность до 2500 Вт, что позволяет подключать настольные компьютеры, принтеры и другую мощную офисную технику.

Совокупная мощность USB-выходов достигает 150 Вт. Один из портов USB-C способен выдавать до 140 Вт и поддерживает режимы 20 В 7 А и 28 В 5 А, что делает его подходящим для зарядки производительных ноутбуков на Windows, а также MacBook с поддержкой стандарта PD 3.2. Два других порта USB-C обеспечивают мощность до 45 Вт каждый, а USB-A — до 30 Вт.

Устройство поддерживает широкий набор протоколов быстрой зарядки, включая PD 3.2, PPS, QC 3.0, AFC, FCP и другие популярные стандарты. Встроенная система динамического распределения мощности автоматически регулирует подачу энергии в зависимости от количества и типа подключённых устройств, позволяя одновременно и эффективно заряжать ноутбуки, смартфоны и аксессуары без участия пользователя.

В основе зарядной станции лежит GaN-чип нового поколения, который повышает энергоэффективность и снижает тепловыделение. Также предусмотрен комплекс защитных механизмов, включая защиту от перегрева, перегрузки по току и напряжению, короткого замыкания, скачков напряжения и ударов молнии.





С точки зрения дизайна устройство выполнено в форме, вдохновлённой вулканом. Верхняя часть содержит три круглые розетки, окружённые RGB-подсветкой. Сенсорная система управления подсветкой поддерживает как статичные цвета, так и динамические режимы, которые одновременно служат визуальным индикатором состояния питания. Вертикальная компоновка улучшает вентиляцию и помогает освободить место на рабочем столе. Габариты зарядной станции составляют примерно 225,5 мм в высоту и 99 мм в ширину.