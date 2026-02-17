Lenovo выставила на распродажу свою новую Yoga Tab — планшет с флагманским чипом Qualcomm, 11.1‑дюймовым 3.2K экраном с частотой обновления до 144 Гц, комплектной клавиатурой и стилусом. При этом производительность и набор аксессуаров идут в комплекте за значительно меньшую цену: сейчас пакет продают за $390 вместо обычных $570.

Это не просто сезонная «скидка»: устройство сочетает спецификации, которые обычно встречаются в дорогих Android‑планшетах, и при этом появится в том сегменте рынка, где покупатель ожидает компромисс между мощностью и ценой.

Технические характеристики

Дисплей: 11.1» 3.2K (3200 × 2000), LTPS, до 144 Гц, 800 нит, 98% DCI‑P3

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Память: 12 ГБ LPDDR5X

Хранение данных: 256 ГБ UFS 4.0

Аккумулятор: 8860 мА·ч

Камеры: основная 13 МП + 2 МП макро, фронтальная 13 МП

Аудио: два твитера и два вуфера, поддержка Dolby Atmos

Операционная система: Android; в комплекте — клавиатурный чехол и стилус

Список выглядит как набор флагманских атрибутов: Snapdragon 8 Gen 3 — тот же класс SoC, что у многих премиальных смартфонов, 12 ГБ оперативной памяти и UFS 4.0 делают устройство готовым к тяжёлым задачам. Экран с 144 Гц и 800 нитами пригодится и геймерам, и тем, кто обрабатывает графику или смотрит HDR‑видео.

Цена и комплектация

Планшет в комплекте с клавиатурой и стилусом продаётся за $390 по акции — скидка $180 от регулярных $570. По информации продавца, предложение ограничено по времени, а сам девайс продаётся напрямую через магазин производителя.

За $390 покупатель получает не только планшет с топовым железом, но и аксессуары, которые отдельно могли бы сделать покупку на порядок дороже. Для покупателей, которые рассматривают альтернативы вроде Samsung Galaxy Tab или iPad Air, такой пакет выглядит привлекательнее по соотношению «функции/цена».





Стоит ли покупать сейчас

Если вам нужен планшет, который одновременно справится с играми, мультимедиа и работой с пером, предложение Lenovo заслуживает внимания: комплектная клавиатура и стилус делают Yoga Tab удобной заменой лёгкому ноутбуку. С другой стороны, если важна экосистема и долгие обновления ОС, стоит сравнить предложение с iPad и линейкой Galaxy Tab по гарантиям и срокам обновлений.

Рынок планшетов редко держит цены на таком уровне долго — ожидайте, что скидка скоро исчезнет. Для тех, кому важен баланс мощности и цены прямо сейчас, это одна из самых практичных покупок на Android‑рынке.