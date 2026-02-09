В марте Lenovo официально представит в Китае планшет Legion Y700 (2026). На прошлой неделе компания опубликовала первые тизеры, показав дизайн задней панели и цветовые варианты устройства. В новом тизере бренд подтвердил ключевые характеристики дисплея, а параллельно надёжный инсайдер Digital Chat Station раскрыл конфигурации планшета.

Официально подтверждено, что Lenovo Legion Y700 пятого поколения получит 8,8-дюймовый дисплей с разрешением 3K — 3040 × 1904 пикселя и плотностью 409 ppi. Экран обеспечивает яркость до 800 нит, поддерживает цветовой охват DCI-P3 и 12-битную глубину цвета.

Опубликованное изображение также указывает на наличие двух портов USB-C. При использовании планшета в альбомной ориентации один разъём расположен снизу, а второй — на правой стороне корпуса, что может быть удобно для зарядки и подключения аксессуаров во время игр.

По данным Digital Chat Station, Legion Y700 (2026) выйдет в трёх конфигурациях: 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя, 16 ГБ + 512 ГБ, а также топовая версия с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ встроенной памяти. Планшет будет работать на флагманском чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ранее также сообщалось, что устройство оснастят аккумулятором ёмкостью около 9 000 мА·ч, а свежая утечка подтверждает поддержку быстрой зарядки мощностью 68 Вт.

Хотя Lenovo пока не уточняла тип матрицы, ожидается, что Legion Y700 пятого поколения, как и предшественник, получит LCD-экран. На задней панели будет установлена одиночная камера на 50 Мп с RGB-кольцом светодиодной вспышки. Планшет выйдет в чёрном и белом цветах.





Поскольку мартовский анонс для китайского рынка уже подтверждён, в ближайшие дни Lenovo, вероятно, продолжит постепенно раскрывать новые подробности о Legion Y700 (2026).