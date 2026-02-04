Lenovo официально начала тизерную кампанию следующего поколения игрового планшета Legion Y700, подтвердив существование модели Gen 5 коротким промо-видео, опубликованным в китайских соцсетях. Полные характеристики и цена пока не раскрыты, но уже ясно, что компания снова делает ставку на производительность, компактность и универсальность.

В ролике Lenovo подчёркивает ключевые особенности, благодаря которым линейка Legion Y700 стала популярной: компактный форм-фактор, удобство для переноски, два порта USB Type-C и поддержка bypass-charging. Эта технология позволяет играть от сети без нагрузки на батарею, снижая нагрев устройства — важный плюс для геймеров. Судя по тизеру, все эти функции сохранятся и в пятом поколении.

Также подтверждено наличие одинарной 50-мегапиксельной основной камеры, как у предыдущей модели. Пока неизвестно, будет ли использован тот же сенсор или Lenovo подготовила обновление. По неофициальной информации, Legion Y700 Gen 5 получит флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 — тот же SoC, который используется в топовых Android-смартфонах вроде OnePlus 15. Это станет заметным шагом вперёд по части производительности по сравнению с прошлыми версиями планшета.

Среди других утечек — 8,8-дюймовый дисплей с разрешением около 3K и частотой обновления до 165 Гц, а также аккумулятор ёмкостью примерно 9 000 мА·ч. Точную дату анонса Lenovo пока не называет, но тизер явно намекает, что официальный релиз уже не за горами. Также компания подтвердила два цветовых варианта: чёрный и белый.