Lenovo продолжает раскрывать детали о новом планшете Xiaoxin Pro GT13, который станет одной из будущих новинок компании. Хотя дата презентации устройства пока не объявлена, свежие тизеры уже продемонстрировали его дизайн и ключевые характеристики дисплея.

Ранее Lenovo начала подогревать интерес к игровому планшету Legion Y700 Gen 5 на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, однако Xiaoxin Pro GT13 — это отдельная модель, ориентированная на более универсальное использование. Судя по изображениям, внешний вид новинки во многом повторяет Xiaoxin Pro GT, выпущенный в 2025 году, но с заметным отличием: вместо двойной камеры на задней панели теперь используется один модуль. Lenovo уже подтвердила, что это 13-мегапиксельный сенсор.

Планшет будет доступен в двух цветах — розовом и серебристом. Оба варианта получили матовую металлическую отделку, что подчёркивает премиальный характер устройства.

Отдельная серия тизеров раскрыла характеристики экрана. Xiaoxin Pro GT13 оснащён 13-дюймовым дисплеем с разрешением 3504 × 2190 пикселей. Панель поддерживает частоту обновления 144 Гц, максимальную яркость до 800 нит и охват 99% цветового пространства DCI-P3. Также заявлена поддержка Dolby Vision и фирменная сертификация PureSight Pro.

Информации о процессоре пока нет. Для сравнения, прошлогодняя модель использовала Snapdragon 8 Gen 3, поэтому вполне вероятно, что Xiaoxin Pro GT13 получит более новый чип — Snapdragon 8 Elite или Snapdragon 8 Gen 5. Lenovo обещает раскрыть дополнительные подробности в ближайших тизерах.



