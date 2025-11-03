Компания Lenovo готовит к выпуску новый игровой планшет Legion Y700 2026, который, согласно утечке инсайдера Digital Chat Station, будет оснащен флагманским чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ранее этот процессор дебютировал в планшете Honor Magic Pad 3 Pro, ставшем первым устройством в мире с данным чипом.

По информации источника, Lenovo Legion Y700 2026 получит компактный 8,8-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 3K и частотой обновления 165 Гц. Для охлаждения производительного чипа будет использоваться система с испарительной камерой и увеличенной площадью рассеивания тепла.

Ёмкость аккумулятора составит 9000 мА·ч, однако пока нет данных о поддержке быстрой зарядки. Ожидается, что планшет будет представлен в первой половине 2026 года.

Новая модель станет преемником Legion Y700 (четвертого поколения), представленного в Китае в мае этого года. У него также установлен 8,8-дюймовый экран с разрешением 3K (1904×3040 пикселей) и частотой 165 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ встроенного хранилища стандарта UFS 4.1.

Текущая версия планшета оснащена аккумулятором ёмкостью 7600 мА·ч с поддержкой 68-ваттной быстрой зарядки, основной камерой на 50 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, стереодинамиками JBL и двумя портами USB-C.





Lenovo Legion Y700 2026 обещает стать самым мощным компактным игровым планшетом бренда и одним из первых устройств на новейшем чипсете Snapdragon 8 Elite Gen 5.