iQOO официально подтвердила запуск смартфона iQOO Z11 Turbo в Китае 15 января. Новинка позиционируется как производительное устройство с упором на мобильный гейминг, стабильность сетевого соединения, автономность и флагманский уровень аппаратной начинки.

Смартфон получит систему Global Esports Network System 2.0, в состав которой входит новый игровой чип усиления сигнала Thunder Z1. По заявлению компании, он способен снизить подтормаживания в играх на 76,47% по сравнению с предыдущим поколением при использовании Wi-Fi 5 ГГц даже в условиях прохождения сигнала через четыре стены.

Система связи для мобильного гейминга

Global Esports Network System 2.0 включает интеллектуальный модуль AI Gaming Network Smart Selection, который автоматически выбирает оптимальный тип сети в зависимости от текущих условий. Дополняет его модель прогнозирования помех на основе искусственного интеллекта, заранее определяющая потенциальные проблемы с сигналом и корректирующая работу системы до их появления.

По замыслу iQOO, такая связка должна обеспечивать стабильное соединение в соревновательных играх, где задержки и обрывы соединения напрямую влияют на результат. Дополнительно смартфон поддерживает 5G и оснащён системой из 24 антенн с круговым расположением, что должно сохранить качество приёма независимо от того, как пользователь держит устройство.

Навигация, экран и производительность

iQOO Z11 Turbo также получил поддержку двухчастотного GPS, что должно повысить точность навигации. Смартфон оснастят 6,59-дюймовым LTPS OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, ориентированной на плавную анимацию и игровой контент.





В основе устройства будет лежать процессор Snapdragon 8 Gen 5. Модель выйдет в нескольких конфигурациях, вплоть до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ встроенного накопителя стандарта UFS 4.1, что подчёркивает её флагманскую направленность.

Аккумулятор и другие особенности

Одной из ключевых особенностей iQOO Z11 Turbo станет аккумулятор ёмкостью 7 600 мА·ч. Производитель утверждает, что это самый крупный аккумулятор в своём размерном классе. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт. При этом толщина корпуса составит около 7,9 мм, а вес — примерно 202 грамма.

Среди других заявленных характеристик — ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев, основная камера на 200 мегапикселей, защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также Android 16 с оболочкой OriginOS 6 «из коробки».