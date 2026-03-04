JBL представила обновлённую версию своей популярной портативной колонки GO, получившую индекс 5 и несколько заметных улучшений, включая поддержку Bluetooth 6.0 и тонкую настройку звука от команды Harman Acoustics. Модель сохраняет компактный дизайн, но предлагает новую функциональность и повышенную мощность для повседневного использования.

Размеры JBL GO 5 — 101 × 77,4 × 43 мм при весе около 230 г — идеально подходят для кармана или сумки. Доступна в шести цветах: классический чёрный, насыщенный красный, небесно-голубой, розовый, оранжевый и глубокий синий «Cloisonne». Обещана пыле- и влагозащита по стандарту IP68, что выводит портативность на новый уровень среди бюджетных моделей с таким классом защиты.

Технические характеристики JBL GO 5

Звук в новой версии улучшен — мощность выросла до 4,8 Вт RMS, что не делает громкоговоритель подходящим для больших помещений, но заметно лучше, чем у GO 4. В колонке установлен динамик диаметром 45 мм с частотным диапазоном от 100 Гц до 19 кГц и соотношением сигнал/шум выше 85 дБ. Подстройка Harman Acoustics добавляет качества, присущего большему семейству JBL.

JBL GO 5 поддерживает Bluetooth 6.0 с кодеками SBC, AAC и новинкой LC3 — это важно для лучшего качества передачи при низкой задержке. Добавлена опция AURACAST для трансляции аудио сразу на несколько устройств, а функция AirTouch упрощает сопряжение с гаджетами одним касанием. При наличии нескольких колонок GO 5 их можно объединить в стереопару или связать вместе для более широкой звуковой сцены.

Любители проводного подключения не остались без внимания: GO 5 предлагает USB-C с поддержкой встроенного ЦАП, что позволяет напрямую подключаться к компьютеру и получать цифровое качество звука.





Внутри установлен аккумулятор ёмкостью 1000 мА·ч, который обеспечивает до 8 часов работы без подсветки. Время зарядки составляет около трёх часов через стандартный USB-C на 5 В/1 А. Устройство рассчитано на работу при температуре до 40 °C, что гарантирует стабильность в обычных условиях.

JBL GO 5 уже доступна для предзаказа в Китае по цене около 399 юаней (примерно 58 долларов). Глобальный запуск ожидается в ближайшие дни, что позволит конкурировать со свежими моделями в сегменте компактных портативных колонок с обновлёнными технологиями беспроводной связи.