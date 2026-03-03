В 2025 году продажи виниловых пластинок в России выросли на 15 % по сравнению с 2024 годом и сразу на 32 % относительно 2023-го. Средняя цена за одну пластинку увеличилась на 13 % и достигла почти 2 тысяч рублей. Эти данные появились в отчёте «Платформы ОФД», одного из крупнейших операторов фискальных данных в стране.

Параллельно с этим спрос на проигрыватели винила увеличился на 7 % за год, а средняя цена выросла на 3 % — до 26,7 тысячи рублей. Интересно, что свыше 70 % продаж виниловой атрибутики приходится на онлайн-магазины, что отражает современные тренды цифровой торговли.

Молодое поколение меняет рынок винила

Самая заметная трансформация — омоложение аудитории: средний возраст покупателя пластинок снизился с 40—45 лет в 2020 году до 30—33 лет в 2025-м. Молодые люди 18—24 лет растут как самая быстрорастущая группа коллекционеров винила, а лидерами по объёмам покупок становятся мужчины 25—34 лет. Для них винил уже не выглядит элитарным развлечением, а стал сопоставим по стоимости с другими форматами досуга.

Появление доступных и качественных проигрывателей играет важную роль в этой популярности. Новые покупатели больше не воспринимают винил как пережиток эпохи, а как современную форму музыкального опыта, сочетающуюся с ретро-эстетикой.

Классика остаётся в центре внимания, но растёт интерес к современным жанрам

Хотя переиздания классических альбомов продолжают продаваться активнее новых релизов, интерес к винилу у современных исполнителей тоже растёт. Покупатели коллекционируют пластинки не только в жанрах классики, но и среди поп-, альтернативной и инди-музыки. Поддержка рынка идёт за счёт любителей функционального дизайна и зумеров, воспринимающих винил как часть винтажного стиля.





Рост спроса совпадает с модой на ретро и винтажные вещи, что поддерживает устойчивость рынка и формирует стабильную аудиторию. Большинство пользователей проигрывателей продолжает увеличивать коллекцию виниловых альбомов, а продажи остаются выше уровня прошлого года.