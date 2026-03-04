OnePlus продолжает подогревать интерес к своему новому флагману 15T, который обещает стать практически единственным компактным смартфоном с полной защитой от воды и пыли по четырём стандартам: IP66, IP68, IP69 и IP69K. По словам президента OnePlus China Ли Цзе, телефон выдержит не только влагу и пыль, но и мощные водяные струи при высоком давлении и температурах до 80°C. Такое сочетание защитных характеристик — редкость в мобильном сегменте.

IP69K — самый строгий из стандартов IP, обычно используемый для техники, работающей в экстремальных условиях, например, в промышленности. Возможность оставаться функциональным под воздействием воды с давлением около 100 бар — уникальная особенность для смартфона, особенно в компактном корпусе. Обычные флагманы обычно ограничиваются IP68 или IP67, которые обеспечивают защиту только от погружения и дождя.

Характеристики OnePlus 15T: сочетание защиты и топового железа

Наряду с рекордной по классу защиты влагой, OnePlus 15T обещает высокую производительность: чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ постоянной. AnTuTu уже фиксирует результаты свыше 4,45 млн баллов — это подтверждает статус устройства как одного из самых мощных на рынке.

Экран с диагональю 6,32 дюйма демонстрирует ультратонкие, симметричные рамки — возможно, одни из самых узких среди компактных смартфонов. Вместе с внушительной батареей на 7 500 мА·ч и быстрой зарядкой 100 Вт это обещает удобство и автономность без компромиссов по габаритам.

Фоточасть также впечатляет: основной датчик с разрешением 200 или 50 МП дополнен перископным телеобъективом на 50 МП. Версия 15T с обозначением 15s выйдет для рынков за пределами Китая.





Как OnePlus 15T выделяется на фоне конкурентов

На момент выхода флагманы от Samsung, Apple и Xiaomi чаще всего предлагают IP68. Ни один из них не заявляет возможности выдерживать такие суровые условия, как IP69K — высокое давление и высокая температура воды. К тому же сочетать все четыре IP-сертификата в одном компактном устройстве — редкость. Это позиционирует OnePlus 15T для пользователей, которым нужен премиальный смартфон, способный не бояться воды в любых жизненных сценариях.

На фоне общей тенденции к увеличению габаритов у флагманов 15T сразу выделяется своей компактностью и при этом не уступает в оснащении. Это как раз тот редкий случай, когда компактность идёт не в ущерб функционалу и прочности, а в тандеме с ними.