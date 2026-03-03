SpaceX представила на MWC 2026 новую систему Starlink Mobile — спутниковую сотовую связь, которая стартует в середине 2027 года и обещает скорость до 150 Мбит/с. Эта услуга не станет заменой наземных операторов, а дополнит их, расширяя покрытие туда, где наземные сети недоступны или перегружены.

Первое поколение Starlink Mobile обслуживает 16 миллионов уникальных пользователей с помощью 650 низкоорбитальных спутников. Партнёрами SpaceX выступают крупные операторы, включая T-Mobile (США), Rogers (Канада) и KDDI (Япония). К концу 2026 года компания планирует увеличить число пользователей до 25 миллионов, предлагая «самое большое в мире» по географии покрытие 4G благодаря космической инфраструктуре вместо базовых станций.

Следующий этап развития — запуск второго поколения спутников, старт первого из которых запланирован на середину 2027 года на борту ракеты-носителя Starship. SpaceX намерена развернуть группировку из примерно 1200 аппаратов всего за шесть месяцев, что позволит обеспечить непрерывное глобальное покрытие. В будущем количество спутников может достичь 15 тысяч — такое число фигурирует в заявлениях фирмы и регуляторных документах.

Илон Маск рассматривал вариант конкуренции с традиционными операторами, однако сегодня Starlink Mobile позиционируется как гибридная сеть, где спутниковая связь расширяет возможности наземных сетей, особенно в удалённых и сельских районах, а также поддерживает мобильный трафик при повышенных нагрузках на традиционные системы.

Одним из вызовов остаётся единство брендинга: каждый партнёр продвигает спутниковую услугу под своим названием — T-Mobile называет её T-Satellite, Rogers — Rogers Satellite. Сам Starlink Mobile сейчас позволяет работать с видеосвязью, обменом сообщениями и приложениями сжатого трафика при скорости около 4 Мбит/с без наземного покрытия.





Чтобы увеличить пропускную способность, новые спутники получат антенны в пять раз больше, а ширина канала передачи данных вырастет в три—четыре раза. Это обеспечит предельные скорости до 150 Мбит/с, что в космосе для мобильной спутниковой связи — серьёзный результат.

В 2025 году SpaceX приобрела у EchoStar дополнительные частоты, что обеспечит поддержку Starlink Mobile большинством смартфонов в США в течение двух лет. Сделка официально завершится к концу 2027 года — тогда можно ожидать массовое внедрение спутниковой мобильной связи как стандартной услуги для миллионов пользователей.