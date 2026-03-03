В России дебютировала новая переднеприводная версия кроссовера Geely Atlas с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с. Машина предлагается в комплектации Luxury по цене от 3,19 миллиона рублей с учётом специальных предложений. В это же время модели с 2-литровым двигателем постепенно исчезают из дилерских шоурумов.

Технические характеристики новой версии Geely Atlas

Заменивший 2-литровый турбомотор 1,5-литровый двигатель с непосредственным впрыском развивает 147 л. с. и 270 Н·м крутящего момента. В паре с ним работает 7-ступенчатая преселективная автоматика 7DCT. Средний расход топлива составляет 6,8 литров на 100 км в смешанном режиме.

Водителю доступны четыре режима езды: экономичный Eco, комфортный Comfort, спортивный Sport и интеллектуальный Intelligent. Среди прочих преимуществ модели — полностью светодиодная оптика, 19-дюймовые легкосплавные диски и панорамная крыша с люком. В салоне установлен двухзонный климат-контроль, система бесключевого доступа и камеры кругового обзора 360°.

Для развлечения пассажиров предусмотрена аудиосистема с шестью динамиками и мультимедийное решение с 13,2-дюймовым сенсорным экраном, поддерживающим беспроводную интеграцию смартфонов на базе iOS.

Исчезновение 2-литровых моделей и рыночный контекст

Прекращение продаж Geely Atlas с более мощным 2-литровым турбомотором — явный сигнал о смене приоритетов компании на российском рынке. Это логично: экономия топлива и снижение стоимости обслуживания сегодня важнее максимальной мощности для большинства покупателей сегмента кроссоверов.





Такой ход у Geely совпадает с общемировой тенденцией: производители всё активнее отказываются от больших двигателей в пользу компактных и эффективных агрегатов с турбонаддувом. Для крупного кроссовера Atlas новый мотор сохраняет баланс между достойной динамикой и расходом топлива, что совпадает с предложениями конкурентов в схожем ценовом диапазоне.