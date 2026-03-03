Американские правоохранительные органы разоблачили схему открытой контрабанды ИИ-ускорителей Nvidia H100 и H200 из США в Китай. Группа посредников во главе с компанией Hao Global, зарегистрированной в Техасе, закупала продукцию через подразделение Lenovo в Северной Каролине и переправляла её в Китай, обходя экспортные ограничения.

Противостояние экспортным запретам не обошлось без подмены маркировки и хитрых логистических маршрутов: ускорители сначала складировались в Нью-Йорке, затем транзитом через Сингапур и Гонконг поступали на китайский рынок. В попытке скрыть груз под видом «адаптеров Sandkyan» контрабандисты разбивали крупные партии на мелкие и использовали склады в разных американских штатах.

Схема контрабанды и задержание

Hao Global закупила более 7000 ускорителей Nvidia на $160 млн, официально заявляя, что продукция предназначена для иностранных компаний в США. Первая сделка включала 60 плат с H100. Однако их изначальное назначение подменяли, и ускорители направлялись в китайский Шэньчжэнь. Вторая крупная попытка отправки 800 H100 и 1600 H200 была пресечена Бюро промышленности и безопасности США (BIS).

Следствие установило, что на складах в Атланте и Нью-Йорке сотрудники меняли маркировку устройств, а для организации контрабанды даже был внедрён агент BIS. При задержании партии на сумму свыше миллиона долларов контрабандисты пытались выкупить груз, что лишь подтвердило прослушку и контроль со стороны американских спецслужб.

Реакция компаний и ситуация на рынке

Lenovo не признана участником контрабанды. Компания заявила о сотрудничестве с властями и строгом контроле конечного использования товаров. Тем не менее инцидент выявил серьёзные пробелы в системе контроля внутри США, где преступные схемы прошли достаточно далеко, прежде чем их удалось пресечь.





Отметим, что экспортные ограничения на Nvidia H200 в Китай были частично сняты в ходе следствия, однако официальных поставок ускорителей в КНР пока не зафиксировано. Это событие подчёркивает растущее напряжение в высокотехнологичной гонке США и Китая, где ИИ-чипы становятся стратегическим ресурсом.

Опасность контрабанды и вызовы для контроля экспорта

Случай Hao Global показывает, что даже при усиленной проверке и санкциях нелегальный вывоз высокотехнологичных товаров из США остаётся реальной угрозой. Злоумышленники успешно внедряют сложные многоступенчатые логистические цепочки и подделывают документы, что значительно осложняет контроль.

Для американских регулирующих органов это сигнал к необходимости совершенствования методов мониторинга и усиления внутреннего контроля, включая работу с персоналом и складами. При этом на кону стоит не только защита национальной безопасности, но и стратегическое преимущество в сфере искусственного интеллекта.