GameStop начинает 2026 год с масштабного сокращения розничной сети: компания планирует закрыть более 400 магазинов в 42 штатах США в рамках дальнейшей оптимизации бизнеса и снижения издержек.

Согласно данным, опубликованным в январе, в течение текущего месяца GameStop уже закрыла или готовится закрыть 435 торговых точек. На февраль 2025 года компания управляла 2 325 магазинами в США, поэтому нынешняя волна закрытий означает заметное сокращение её физического присутствия на внутреннем рынке.

Ранее GameStop уже существенно уменьшила число магазинов. В 2024 финансовом году компания закрыла 590 точек и в отчёте для Комиссии по ценным бумагам и биржам США заранее предупредила инвесторов, что в 2025 финансовом году планирует «закрыть значительное количество дополнительных магазинов». Финансовый год GameStop завершается 31 января, и текущие действия укладываются в этот заявленный курс.

Сокращение розничной сети происходит на фоне стратегии по повышению капитализации компании. Генеральный директор GameStop Райан Коэн может получить опционы на акции на сумму до 35 млрд долларов при достижении рыночной капитализации в 100 млрд долларов. Одним из способов приблизиться к этой цели является жёсткое сокращение расходов, включая отказ от убыточных торговых точек.

Параллельно GameStop практически сворачивает международный бизнес. Компания уже покинула рынки Канады, Германии, Австрии, Ирландии, Швейцарии и Италии, а также планирует уйти из Франции в течение ближайших 12 месяцев. Таким образом, фокус всё больше смещается на оптимизированную модель работы с меньшим числом активов.





Несмотря на то что GameStop в последние годы смогла стабилизировать своё финансовое положение после длительного периода нестабильности, новая волна закрытий означает потерю рабочих мест для тысяч сотрудников. Компания не предоставила официальный комментарий по поводу текущих сокращений.