После серии тизеров компания nubia официально объявила дату выхода смартфона RedMagic 11 Air. Новинка получит тонкий корпус и станет частью линейки RedMagic 11, в которую уже входят модели 11 Pro и 11 Pro+.

Презентация RedMagic 11 Air состоится в Китае 20 января. Подробные технические характеристики производитель пока не раскрывает, однако заявляет, что устройство предложит флагманскую производительность и ряд продвинутых функций.

Согласно недавней утечке, смартфон будет оснащён процессором Snapdragon 8 Elite и получит до 24 ГБ оперативной памяти. Также сообщается о 6,85-дюймовом дисплее и аккумуляторе ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Толщина корпуса составит около 7,85 мм, а вес — примерно 207 граммов. Среди других ожидаемых особенностей — активная система охлаждения с вентилятором, фронтальная камера под экраном и операционная система Android 16.