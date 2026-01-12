Компания Honor подтвердила, что проведёт презентацию 19 января, на которой покажет флагманский смартфон Magic 8 Pro с компактным корпусом. Сегодня производитель опубликовал изображение, подтверждающее анонс ещё одной модели — Honor Magic 8 RSR. Устройство станет улучшенной версией Magic 8 Pro.

На официальном снимке представлены два цветовых варианта Honor Magic 8 RSR — фиолетовый и чёрный. Камерный блок получил форму скруглённого квадрата вместо шестигранника, который использовался в предыдущем поколении. Honor пока не раскрывает технических характеристик, однако китайский технологический блогер опубликовал в социальной сети Weibo подробную информацию о новинке.

Экран и процессор

Согласно утечке, Honor Magic 8 RSR оснастят 6,71-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и изогнутыми краями со всех четырёх сторон. Внутри разместится процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Аккумулятор ёмкостью 7200 миллиампер-часов поддержит проводную зарядку мощностью 120 ватт и беспроводную — 80 ватт.

Память и программная платформа

Конфигурация памяти достигнет 24 гигабайт оперативной и 1 терабайт встроенной. Смартфон будет работать под управлением Magic OS 10, построенной на базе Android 16. Фронтальная камера получит разрешение 50 мегапикселей.

Основные камеры

Тыльная система включает три модуля: основной датчик на 50 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольный объектив на 50 мегапикселей и перископический телефотообъектив на 200 мегапикселей с трёхкратным оптическим зумом и стабилизацией.





Дополнительные возможности

В список функций войдут ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, трёхмерное распознавание лица, выделенная кнопка для камеры и поддержка спутниковой связи. Корпус соответствует стандартам защиты IP68, IP69 и IP69K.