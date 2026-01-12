Apple готовится показать переработанную версию Siri уже в ближайшие недели. Первые изменения ожидаются в бета-версии iOS 26.4, запуск которой намечен на конец января, а полноценный релиз системы запланирован на март. Обновление должно стать первым шагом к превращению Siri в более умного и контекстного помощника, способного работать с личными данными и приложениями пользователя.

Что Apple обещала раньше

Ожидания вокруг новой Siri сформировались ещё осенью 2024 года, когда Apple впервые продемонстрировала возможности персонализированного ассистента. Тогда было показано, как Siri может находить конкретную информацию, анализируя письма, сообщения и записи в календаре, чтобы дать точный ответ на сложный запрос, связанный с прошлыми событиями.

Для выполнения таких задач ассистенту необходимо просматривать данные из разных приложений, сопоставлять их между собой и выдавать результат с учётом контекста. Однако в марте прошлого года Apple отложила запуск обновлённой Siri на неопределённый срок, что вызвало разочарование среди пользователей iPhone.

Что изменится в iOS 26.4

С выходом iOS 26.4 Apple, по всей видимости, начнёт поэтапное внедрение новой Siri. Уже в первой бета-версии системы могут появиться элементы обновлённого поведения ассистента. Одним из ключевых нововведений станет понимание того, что происходит на экране iPhone. Это позволит Siri выполнять действия без необходимости подробно описывать каждый шаг.

Например, если на экране отображается адрес, пользователь сможет просто попросить добавить его в карточку контакта. Ассистенту не придётся объяснять, откуда брать данные и куда их сохранять — контекст будет понятен автоматически.





Работа с личными данными и приложениями

Обновлённая Siri сможет выполнять более сложные задачи между разными приложениями. Среди примеров — поиск конкретных фотографий и отправка их нужному человеку, а также ответы на вопросы, связанные с поездками, встречами и другими событиями, если информация о них содержится в письмах, сообщениях или календаре.

При этом подчёркивается, что ассистент не сможет «угадать» данные, которых нет в системе. Если пользователь никогда не обсуждал нужную информацию в переписке или почте, Siri не сможет дать ответ, опираясь на догадки.

Переход к языковой модели

iOS 26.4 также станет началом перехода Siri к архитектуре крупной языковой модели. Вместо простых ответов со ссылками ассистент получит механизм генерации обобщённых ответов на вопросы общего характера. Такой подход уже используется современными ИИ-ассистентами и позволяет выдавать более развёрнутые и осмысленные объяснения.

Ожидается, что Siri станет лучше понимать естественную речь, учитывать контекст запроса, выполнять более сложные команды и отвечать на вопросы с большей глубиной, чем раньше. При этом Apple не обещает мгновенного скачка до уровня ведущих ИИ-платформ — обновление рассматривается как первый этап долгого процесса.

Когда ждать и чего ожидать

Линейка iOS 26.4 должна выйти в марте, однако пользователи программы бета-тестирования смогут увидеть часть изменений раньше. До финального релиза у Apple остаётся время для оптимизации работы ассистента и улучшения качества ответов.

Для многих пользователей iOS 26.4 станет своеобразным «авансом доверия» со стороны Apple. Компания должна показать, что способна вывести Siri на новый уровень и сократить разрыв с современными ИИ-ассистентами, даже если полноценная трансформация займёт ещё несколько обновлений.