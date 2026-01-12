Samsung, похоже, готовится внедрить в линейку Galaxy S26 одно из самых заметных нововведений камер iPhone последних лет — съёмку с разрешением 24 мегапикселя. Подобный подход Apple использует с 2023 года, начиная с iPhone 15, и он зарекомендовал себя как удачный компромисс между детализацией и размером файлов.

Согласно утечке, Galaxy S26 Ultra действительно получит режим съёмки 24 Мп, однако работать он будет не так, как у конкурента. По умолчанию смартфон продолжит сохранять снимки в 12 Мп, а новый режим придётся вручную активировать в расширенных настройках через Camera Assistant.

Как будет работать 24 Мп в Galaxy S26

После активации соответствующей опции смартфон сможет сохранять фотографии в разрешении 24 Мп как в обычном фоторежиме, так и при съёмке портретов. Технически возможность делать такие снимки уже существует в предыдущих моделях через отдельное профессиональное приложение, однако новый режим в стандартной камере будет настроен иначе.

Сообщается, что Samsung оптимизирует обработку 24-мегапиксельных кадров именно для повседневной съёмки. Упор сделают не на максимальную детализацию любой ценой, а на баланс между чёткостью изображения, естественностью и размером файлов. Ожидается, что это позволит избежать типичных проблем, которые ранее возникали при съёмке в 24 Мп, включая избыточную резкость и цветные ореолы по краям объектов.

Качество итоговых снимков описывается как «очень чистое и аккуратное», с заметным приростом деталей по сравнению с 12 Мп. При этом остаётся открытым вопрос, будет ли режим доступен для всех тыльных камер или только для основного модуля. Также не исключено, что в сложных условиях освещения система автоматически будет снижать разрешение до 12 Мп.





Ограничения и производительность

Несмотря на более мощный процессор обработки изображений, Galaxy S26 Ultra, по предварительным данным, будет тратить около трёх секунд на обработку одного снимка в 24 Мп после нажатия кнопки спуска. Для части пользователей такая задержка может показаться ощутимой, однако утверждается, что выигрыш в качестве изображения оправдывает это ожидание.

При этом Samsung, как сообщается, не планирует добавлять 24-мегапиксельный режим в линейку Galaxy S25, несмотря на использование в этих смартфонах высокоразрешающих сенсоров. Таким образом, новая функция останется эксклюзивом следующего поколения.

Выход линейки Galaxy S26 ожидается в начале марта, и до этого момента у Samsung остаётся время для дополнительной оптимизации алгоритмов обработки. Если компания доведёт режим 24 Мп до стабильной и быстрой работы, это может стать одним из ключевых аргументов в пользу обновления для любителей мобильной фотографии.