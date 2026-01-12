Компания Vivo представила в Китае смартфон Y500i — третью модель в линейке Y500, запущенной в 2024 году. Устройство нацелено на покупателей, которым важны автономность, большой объём памяти и стабильная работа в сетях пятого поколения.

Смартфон оснащён экраном диагональю 6,75 дюйма с жидкокристаллической матрицей, разрешением 1570×720 точек и частотой обновления до 120 герц. Соотношение сторон составляет 19,6:9, площадь дисплея занимает 90,60 процента передней панели, контрастность достигает 1500:1.

Процессор и память

За производительность отвечает чипсет Snapdragon 4 Gen 2. Производитель предлагает два варианта оперативной памяти — 8 и 12 гигабайт. В младшей версии используется стандарт LPDDR5X, в старшей — LPDDR4X. Встроенная память представлена в трёх вариантах — 128, 256 и 512 гигабайт — все выполнены по технологии UFS 3.1. Технология расширения памяти позволяет добавить до 8 или 12 гигабайт виртуальной оперативной памяти в зависимости от базовой конфигурации.

Батарея и программное обеспечение

Главная особенность модели — литий-ионный аккумулятор ёмкостью 7200 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 ватта. Система построена на одной ячейке. Смартфон работает под управлением OriginOS 6, которая, вероятно, базируется на Android 16.

Камеры и связь

Фронтальная камера получила разрешение 5 мегапикселей и диафрагму f/2.2. С тыльной стороны установлен единственный датчик на 50 мегапикселей с диафрагмой f/1.8 и автофокусом. Среди беспроводных интерфейсов — двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS с поддержкой нескольких спутниковых систем. Присутствуют порт USB Type-C, разъём для наушников 3,5 миллиметра, инфракрасный порт и базовый набор датчиков.





Защита и габариты

Корпус соответствует стандарту IP68/69 — устройство защищено от пыли и воды. Vivo Y500i прошёл сертификацию SGS с золотой отметкой за пятизвёздную устойчивость к падениям и ударам. Размеры составляют 166,64×78,43×8,49 миллиметра, вес — около 219 граммов.

Цена и доступность

В продажу Vivo Y500i поступил в Китае в трёх цветах: серебристом Galaxy Silver, чёрном Obsidian Black и золотом Phoenix Gold. Доступны пять конфигураций: 8+128, 8+256, 8+512, 12+256 и 12+512 гигабайт. Стоимость начинается с 1499 юаней (около 210 долларов США) и доходит до 2199 юаней (примерно 315 долларов) за топовую версию.