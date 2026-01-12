Компания MetalPrinting представила на CES 2026 настольный 3D-принтер Gauss MT90, предназначенный для печати металлом в офисных условиях. Устройство работает при комнатной температуре, не использует металлические порошки и основано на технологии пастовой экструзии металла PME, что позволяет значительно снизить риски и требования к эксплуатации.

Gauss MT90 позиционируется как компактная и закрытая система, рассчитанная на рабочие пространства без промышленной инфраструктуры. По заявлению компании, новый принтер должен сделать металлическую 3D-печать доступной для более широкого круга пользователей, включая инженерные отделы, лаборатории и малые компании.

Чем Gauss MT90 отличается от классической металлической печати

До сих пор металлическая 3D-печать в основном оставалась сферой крупных предприятий. Такие системы обычно используют высокие температуры и металлические порошки, что связано с повышенными требованиями к безопасности, рисками возгорания и взрывов, а также высокой стоимостью оборудования и обслуживания.

Gauss MT90 принципиально меняет этот подход. Вместо порошков применяется пастообразный материал, который экструдируется при комнатной температуре. Это позволяет уменьшить габариты оборудования и отказаться от сложных защитных мер, характерных для традиционных металлопечатающих установок.

Пастовая экструзия и материалы GaussInk

В основе принтера лежит технология paste based metal extrusion. Для неё MetalPrinting подготовила линейку сменных картриджей GaussInk, содержащих пастообразные металлические чернила. В стандартный набор входят материалы на основе нержавеющей стали, меди, титана, никеля, железа и вольфрама, при этом компания заявляет о возможности поставки индивидуальных и легированных составов по запросу.





С точки зрения пользователя работа с Gauss MT90 напоминает использование обычного настольного 3D-принтера. Картриджи устанавливаются так же просто, как расходники для полимерной печати, а сам процесс не требует специальных условий или защитных костюмов.

Конструкция, управление и безопасность

Gauss MT90 выполнен в формате закрытого настольного устройства и внешне мало отличается от других офисных 3D-принтеров. Уровень шума заявлен на уровне около 40 дБ, что делает его пригодным для постоянной работы рядом с людьми.

Принтер оснащён встроенным HEPA-фильтром, который минимизирует возможные выбросы в окружающее пространство. Управление и мониторинг осуществляются через 7-дюймовый сенсорный дисплей, а встроенная камера с поддержкой ИИ следит за процессом печати и помогает обнаруживать проблемы на ранней стадии.

Постобработка и этап спекания

Важно учитывать, что напечатанные на Gauss MT90 детали не являются полностью готовыми изделиями сразу после завершения печати. Полученные заготовки необходимо подвергнуть термообработке в печи для спекания, где частицы металлической пасты окончательно соединяются в прочную деталь.

Подробные характеристики процесса спекания, а также требования к оборудованию для этого этапа, компания пока раскрывает ограниченно. Тем не менее сам факт вынесения высокотемпературной обработки за пределы принтера позволяет сохранить безопасность и компактность основной системы.

Контекст и признание на CES 2026

MetalPrinting подчёркивает, что снижение рисков особенно важно на фоне предыдущих примеров металлической 3D-печати, включая экспериментальные установки, использующие экстремальные температуры и потенциально опасные материалы. В этом контексте Gauss MT90 выглядит как более универсальное и безопасное решение.

Принтер был отмечен наградой CES 2026 Innovation Award. Информацию о сроках начала продаж и стоимости компания предлагает уточнять напрямую, что указывает на ориентир скорее на профессиональный и корпоративный рынок, чем на массового потребителя.