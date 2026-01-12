В понедельник Apple и Google объявили о заключении соглашения о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Согласно совместному заявлению, инфраструктура ИИ Apple будет частично построена на базе моделей Gemini и облачных технологий Google. Это партнёрство направлено на реализацию будущих функций Apple Intelligence, включая долгожданное обновление голосового помощника Siri с использованием ИИ, запланированное к запуску в этом году.

В заявлении компаний подчёркивается, что после тщательной оценки Apple признала технологии ИИ Google наиболее подходящей основой для своих фундаментальных моделей. При этом Apple сохранит контроль над приватностью данных: Apple Intelligence продолжит работать на устройствах Apple и в защищённом частном облаке, соответствуя стандартам конфиденциальности компании.

Финансовые рынки немедленно отреагировали на новость. Акции материнской компании Google, Alphabet, выросли примерно на 1%, что позволило компании кратковременно достичь рыночной капитализации в $4 трлн, присоединившись к клубу Nvidia, Apple и Microsoft. Акции Apple остались стабильными.

Эксперты расценивают этот шаг как стратегически важный для Apple, которая в последнее время сталкивалась с критикой за отставание в области внедрения ИИ-функций в свои продукты. Ранее компания была вынуждена отложить обновление Siri из-за технических проблем, что один из руководителей Apple назвал «ужасной» ситуацией. Аналитик Wedbush Дэн Айвс отметил, что это партнёрство было «крайне необходимым» для Apple, так как оно укрепляет её ИИ-стратегию и ускоряет развитие до 2026 года.

Сумма сделки не разглашается, хотя ранее Bloomberg сообщал, что Apple могла бы платить Google около $1 млрд ежегодно за доступ к Gemini. Одновременно с этим Apple провела кадровые перестановки, назначив ветерана Google и Microsoft Амара Субраманью вице-президентом по ИИ, сменив на этом посту Джона Джаннандреа.





Это соглашение может вызвать вопросы у антимонопольных регуляторов, учитывая уже существующее сотрудничество компаний в области поиска, которое ранее было признано частью монопольной практики Google. В прошлом году суд разрешил Google продолжать платить Apple за статус поисковой системы по умолчанию на iPhone, что вызвало критику со стороны защитников конкуренции.